Hugo Chávez acusa a EEUU de querer hacer en Siria lo mismo que en Libia

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó de "cinismo" al "imperialismo", como denomina a Estados Unidos, y de tener un "nuevo formato" de invasión que ha aplicado en Libia y quiere extender a Siria con el bombardeo de los países bajo la excusa de querer defender a sus pueblos.



Chávez desveló que anoche habló con el presidente de Siria, Bashar al Assad, al que calificó de "humanista", socialista, y de persona que "no es ningún extremista" sino "un hombre con una gran sensibilidad humana", durante un acto público transmitido por el canal estatal de la televisión.



"Ellos (EEUU) seleccionan. Ahora están amenazando a Siria también (...) ya empezaron unos movimientos de supuesta protesta pacífica y entonces unos muertos, y ya los muertos de una vez culpa del presidente, y ya están acusando al presidente de que está matando a su pueblo", aseguró el gobernante venezolano.



"Y después llegan los yanquis y quieren bombardear aquel pueblo para salvarlo, que cinismo el del imperio", afirmó, al asegurar que "el imperio se volvió loco" y es "más peligroso que un mono con una hojilla".



El presidente subrayó que se trata de un "nuevo formato que han inventado: generar conflictos violentos, armados y generar sangre en un país para luego bombardearlo, intervenirlo y adueñarse de sus riquezas naturales y convertirlo en una colonia".



Al menos cuatro personas murieron en la ciudad siria de Latakia, entre ellos un oficial de la policía, y cerca de cien más resultaron heridas durante una manifestación en favor de reformas políticas, informaron testigos.



Chávez, que ha condenado reiteradamente la acción armada de la comunidad internacional en Libia, aseguró que en el país africano se ha creado un conflicto con unos rebeldes que están armados e infiltrados por grupos terroristas que han asesinado a militares y población.



"No son conflictos sociales, no; armados, como en Libia, la oposición en Libia no es que anda desarmada, son grupos violentos, infiltrados por grupos terroristas. Tomaron cuarteles, asesinaron soldados; oficial que agarraban lo fusilaban; soldados los mataron en masa, pueblo inocente", afirmó. "Sacaron y trajeron ametralladoras, aviones de combate, tanques de guerra cañones de largo alcance", agregó.



Chávez reiteró una vez más que eso fue lo que trataron de hacer en Venezuela, en abril de 2002, con el golpe de Estado que le sacó del poder durante 48 horas, y repitió que si intentan sacarle por la fuerza, su Gobierno responderá.