Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años necesitarán pedir permiso para salir del país más de tres meses

El Ministerio de Defensa alemán ha anunciado de que todos aquellos hombres alemanes de entre 17 y 45 años estarán obligados a solicitar una autorización del Ejército para salir del país cundo la estancia supere los tres meses, según indica la nueva ley del servicio militar.

"Según el texto de la ley, los hombres a partir de los 17 años están obligados a solicitar previamente la autorización del centro de carrera de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero que duren más de tres meses", ha explicado un portavoz de Defensa.

"Aclararemos mediante disposiciones administrativas que la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario", añade.

La llamada Ley de Modernización del Servicio Militar entró en vigor el 1 de enero de este mismo año. Su punto principal es el examen médico obligatorio para los varones nacidos a partir de 2008, a través del cual se espera reclutar voluntarios para ampliar las Fuerzas Armadas en 80.000 soldados activos, hasta llegar a los 260.000 soldados.

"Se ha creado aquí una base legal para respaldar, en caso necesario, los elementos obligatorios del nuevo servicio militar en su aplicación práctica, como, por ejemplo, el examen médico obligatorio a partir del 1 de enero de 2026", ha señalado. Además, la obligación de autorización también se aplica fuera de situaciones de tensión y de defensa.

Cómo se detectarán o sancionarán las infracciones

El portavoz del Ministerio de Defensa también recuerda que "la norma ya se aplicaba en tiempos de la Guerra Fría y no tenía relevancia práctica. Tampoco está sancionada de forma específica", afirma.

"En el Ministerio de Defensa se están elaborando normas concretas para la concesión de excepciones a la obligación de autorización, también con el fin de evitar la burocracia innecesaria", detalla.

No obstante, ha aclarado que se debe dar una autorización para estancias en el extranjero siempre que "no se prevea ningún servicio concreto como soldado durante el período en cuestión".

"Dado que, según la legislación vigente, el servicio militar se basa exclusivamente en la voluntariedad, en principio se deben otorgar las autorizaciones correspondientes", afirma.

El servicio militar obligatorio finalizó en Alemania en 2011 después de 55 años en vigor, pero la nueva legislación pactada por la coalición de conservadores y socialdemócratas trae un modelo de servicio militar voluntario, aunque impone un servicio militar obligatorio para completar los cupos si el alistamiento voluntario no alcanza los objetivos establecidos.

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