Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán asegura que no reabrirá el estrecho de Ormuz a cambio de un alto el fuego temporal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplía su ultimátum una vez más y fija la madrugada del miércoles como nueva fecha límite para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. Si no lo hace, promete atacar las centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras clave del país, incluso ha dicho que podría enviar tropas terrestres si no se alcanza un acuerdo.

El domingo, el mandatario republicano lanzó nuevas amenazas. En sus redes sociales anunció la fecha límite: "¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este!". Es decir, a las 03:30 horas del miércoles en Teherán. También aseguró que ese día será "el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente en Irán".

Este mediodía, en el día 38 de esta guerra, Trump ofrecerá una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a militares para ampliar detalles sobre el ultimátum y responder a las preguntas sobre el conflicto en Oriente Medio.

En medio de las tensiones, según el portal estadounidense de noticias Axios, Washington, Irán y varios mediadores estarían negociando un alto el fuego de 45 días que podría servir como punto de partida para acabar con la guerra.

Mientras tanto, los ataques no cesan e Israel afirma haber matado a un alto responsable de la Guardia Revolucionaria iraní y haber bombardeado Beirut y una gran zona petroquímica de Irán. Teherán denuncia que estos ataques son crímenes de guerra y asegura que más de 700 escuelas y 20 universidades han resultado dañadas. Además, ha respondido con una nueva oleada de misiles en el Golfo.

La tensión también se refleja en los mercados. El precio del petróleo ronda los 110 dólares el barril y ha llegado a los 115. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció que aumentará la producción a partir de mayo para intentar aliviar la crisis. En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina ya alcanza los 4,11 dólares por galón.

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