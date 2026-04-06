Guerra
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán asegura que no reabrirá el estrecho de Ormuz a cambio de un alto el fuego temporal
Estados Unidos no descarta enviar tropas al conflicto y mantiene la presión para reabrir el estrecho de Ormuz.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplía su ultimátum una vez más y fija la madrugada del miércoles como nueva fecha límite para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. Si no lo hace, promete atacar las centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras clave del país, incluso ha dicho que podría enviar tropas terrestres si no se alcanza un acuerdo.
El domingo, el mandatario republicano lanzó nuevas amenazas. En sus redes sociales anunció la fecha límite: "¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este!". Es decir, a las 03:30 horas del miércoles en Teherán. También aseguró que ese día será "el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente en Irán".
Este mediodía, en el día 38 de esta guerra, Trump ofrecerá una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a militares para ampliar detalles sobre el ultimátum y responder a las preguntas sobre el conflicto en Oriente Medio.
En medio de las tensiones, según el portal estadounidense de noticias Axios, Washington, Irán y varios mediadores estarían negociando un alto el fuego de 45 días que podría servir como punto de partida para acabar con la guerra.
Mientras tanto, los ataques no cesan e Israel afirma haber matado a un alto responsable de la Guardia Revolucionaria iraní y haber bombardeado Beirut y una gran zona petroquímica de Irán. Teherán denuncia que estos ataques son crímenes de guerra y asegura que más de 700 escuelas y 20 universidades han resultado dañadas. Además, ha respondido con una nueva oleada de misiles en el Golfo.
La tensión también se refleja en los mercados. El precio del petróleo ronda los 110 dólares el barril y ha llegado a los 115. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció que aumentará la producción a partir de mayo para intentar aliviar la crisis. En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina ya alcanza los 4,11 dólares por galón.
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Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Seis heridos en un nuevo ataque iraní en Kuwait
Seis personas han resultado heridas por la caída de proyectiles y metralla en una zona residencial al norte del país tras un ataque iraní. Tras este ataque, se han vuelto a escuchar nuevas explosiones en el país.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Pakistán presenta un plan de paz
Pakistán ha presentado a Irán y Estados Unidos una propuesta para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz. La propuesta contempla un enfoque en dos etapas: un alto el fuego inmediato y reapertura del estrecho, seguido de un periodo de entre 15 y 20 días para ultimar un acuerdo más amplio.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Irán confirma la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní
Irán ha comunicado la muerte de Majid Jademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, a través de varios medios estatales. Las autoridades iraníes habían nombrado a Jademi después de que Israel eliminara al anterior dirigente, Mohamad Kazemi.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | El Kospi surcoreano sube un 1,36% tras las palabras de Trump
El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 1,36 % este lunes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pareciera extender un día su plazo en las negociaciones para abrir el estrecho de Ormuz. El indicador aumentó 73,03 puntos, hasta situarse en 5.450,33 enteros.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Bombardean la Universidad Sharif de Teherán
La Universidad Tecnológica Sharif fue objeto de un ataque aéreo israelí-estadounidense en la madrugada de este lunes, sin que se hayan registrado víctimas mortales, según las primeras evaluaciones oficiales.
Equipos de emergencia, incluidos bomberos y servicios médicos, se han desplegado en el lugar de la explosión para retirar los escombros. El bombardeo provocó graves daños en la estación de gas situada junto a la mezquita del campus.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Irán asegura que no abrirá el estrecho de Ormuz por un "alto el fuego temporal"
Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz a cambio de un "alto el fuego temporal", declaró el lunes a Reuters un alto funcionario iraní, quien añadió que Teherán considera que Washington no está preparado para un alto el fuego permanente.
El funcionario confirmó que Irán había recibido la propuesta de Pakistán para un alto el fuego inmediato y que la estaba estudiando, y añadió que Teherán no acepta que se le presione para aceptar plazos y tomar una decisión.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Seúl planea enviar emisarios y buques por otras rutas
Seúl afirmó este lunes que prevé despachar enviados especiales y embarcaciones a Oriente Medio a fin de estabilizar el suministro de petróleo por rutas alternativas, ante el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz.
Entre las iniciativas que las autoridades surcoreanas acordaron impulsar en una reunión en la Asamblea Nacional figura el envío de emisarios a Arabia Saudita, Omán y Argelia para reforzar la cooperación energética y garantizar el flujo de crudo, explicó el legislador Ahn Do-geol, citado por la agencia Yonhap.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Trece muertos en ataques en el sur de Teherán
Una nueva oleada de ataques aéreos lanzados este domingo contra edificios residenciales ubicados en la localidad de Qaleh Mir, en el sur de Teherán, ha dejado por el momento un total de trece personas muertas. Así lo ha confirmado la agencia de noticias iraní Fars, que precisa que los trece cuerpos ya han sido recuperados por los equipos de rescate.
No obstante, las labores de retirada de escombros y búsqueda de personas que podrían quedar atrapadas bajo ellos continúan.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | La OMS denuncia casi un centenar de ataques
La Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia que desde el 28 de febrero se han registrado 92 ataques contra instalaciones, vehículos y personal del sector sanitario en Líbano, con 53 muertos y 137 heridos.
"Estos actos no pueden convertirse en la nueva normalidad", señaló en su cuenta de X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El último registrado ha sido en las inmediaciones del Hospital Universitario Rafik Hariri, el mayor centro médico público de Líbano, con cuatro muertos y 39 heridos.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | El rescate más audaz de la historia
Donald Trump asegura que el rescate al piloto estadounidense es el más audaz de la historia. Aunque la televisión iraní difunde imágenes del rescate calificándolo como un fracaso, para la Casa Blanca se trata de una gran operación, en la que ha participado la CIA
"He rescatado al oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente, de lo más profundo de las montañas de Irán", afirmó Trump.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Mueren dos israelíes
Tras el impacto directo de un misil iraní contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, al norte de Israel al menos dos israelíes ha muerto.
Según informó el Cuerpo de Bomberos israelí la refinería fue atacada en dos ocasiones por Teherán, tiempo atrás. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron a EFE que se trató de un impacto directo de un proyectil iraní, y el Canal 12 israelí reportó que portaba una ojiva de 450 kilogramos.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Trump hablará con la prensa
Este lunes en la Casa Blanca y junto a la cúpula militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá tras su último ultimátum. Así lo anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que tras la demanda de preguntas sobre el anuncio de la prórroga, el republicano ampliará detalles sobre este.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | El estrecho de Ormuz "nunca volverá a ser lo que era"
El domingo el Comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní anunció e que el estrecho de Ormuz "nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel".
Además, añadió que la Fuerza Naval "está ultimando los preparativos operativos del plan anunciado por las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Muertes iraníes
Tras una nueva ofensiva de Estados Unidos e Israel, al menos 17 personas murieron este lunes en Irán, según medios próximos al Gobierno de Teherán. Los bombardeos alcanzaron distintas zonas del país y provocaron severos daños en áreas residenciales.
En la ciudad de Ghal'eh Mir, 13 personas perdieron la vida después de que dos viviendas fueran completamente destruidas. Las autoridades locales continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los restos de las edificacione
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | El petróleo supera los 110 dólares
El precio del petróleo se mantiene en torno a los 110 dólares por barril, después de haber tocado los 115 en los últimos días. En Estados Unidos, la gasolina ya se paga a un promedio de 4,11 dólares por galón.
Ante la escalada, la OPEP ha confirmado que incrementará su producción a partir de mayo para frenar la subida.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo | Trump estudia un alto al fuego
Tras semanas de amenazas y ataques, el portal estadounidense de noticias Axios señala que Washington, Irán y varios mediadores estarían llevando a cabo negociaciones para un alto al fuego de 45 días.
Por su parte Israel quedaría fuera de las negociaciones.
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