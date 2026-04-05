Operación polémica: EE.UU. dice haber rescatado a piloto, Irán asegura que la misión fracasó

Después de casi dos días, Donald Trump informó este domingo que las fuerzas estadounidenses consiguieron rescatar vivo al piloto del caza F-15 derribado en Irán. El aviador duró siete horas escondido en una grieta de las montañas del territorio iraní y bajo el mando de Teherán. La operación se realizó de día con ayuda de varias aeronaves y la colaboración de la CIA, quien localizó al afectado tras una operación de engaño al bando enemigo, mientras los efectivos realizaban la extracción.

Trump destacó que, aunque el piloto estaba herido, se encuentra estable, y calificó la misión como "una de las más audaces de la historia". Resaltó que esta operación demuestra que Estados Unidos "jamás abandona a un soldado" y que la capacidad de sus fuerzas armadas permanece "letal y efectiva en territorio hostil".

Irán califica la operación como "fracaso total"

Sin embargo, no todo fue bien. La operación generó tensión diplomática inmediata. Irán negó categóricamente el éxito del rescate. El Ejército iraní y la Guardia Revolucionaria afirmaron que la incursión fue repelida por sus defensas y que varias aeronaves estadounidenses fueron derribadas durante el operativo. Según el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari: "Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas (…) y el intento de rescatar al piloto fracasó".

El Parlamento iraní también se pronunció a través de Mohammad Bagher Qalibaf, quien afirmó que Estados Unidos "no obtendrá nada mediante crímenes de guerra" y que "la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego". Estas declaraciones resaltan el profundo rechazo iraní a cualquier intento de incursión extranjera en su territorio y refuerzan la narrativa de que Teherán mantiene control de sus fronteras frente a Washington.

Lucha de poder

El incidente ocurre en un contexto de escalada en el conflicto bélico. En las últimas semanas, la región ha registrado ataques cruzados, amenazas militares y misiles dirigidos a ciudades estratégicas. Mientras, ambas partes buscan consolidar su influencia y proteger sus intereses estratégicos. Este último episodio muestra que, además del enfrentamiento militar, la guerra de narrativas es igualmente intensa, con Washington presentando la operación como un éxito y Teherán afirmando haber frustrado el rescate.

El rescate del piloto se suma a otros incidentes recientes que mantienen a Oriente Medio en alerta máxima y subraya la capacidad de EE.UU. para ejecutar operaciones de alto riesgo. Aunque la veracidad y el alcance de la operación siguen siendo cuestionados por Irán y por observadores internacionales, lo que deja abierto el debate sobre quién controla realmente la situación sobre el terreno.

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