Un hombre mata a cuatro personas en las calles de Nueva York

Un hombre, identificado como Maksim Gelman, de 23 años y estadounidense de origen ucraniano, mató con un cuchillo a cuatro personas e hirió a otras cuatro en diferentes barrios de Nueva York, informó la policía.



Gelman presuntamente mató a su padrastro, a su ex novia y a la madre de ésta antes de quitar la vida a otro hombre. También hirió a otras cuatro personas, entre ellas un taxista y un viajero en el Metro, identificado como Joseph Lozito, de 40 años, informó Fox News en su edición digital.



La policía también le acusa de haber robado dos coches y atropellado y matado a un transeúnte. Según las autoridades, el joven había discutido el viernes en su domicilio del barrio de Brooklyn con su madre y el marido de ésta. El padrastro, Aleksandr Kuznetsov, de 54 años, se metió en medio de la disputa entre Gelman y su madre, que no quería prestar a su hijo su automóvil y cuando intervino el joven le atacó.



Poco después, varias calles más lejos, Gelman entró en la vivienda de su ex novia y usó un cuchillo de la cocina para matar a la madre de ésta. Cuando la ex novia, Yelena Bulchenko, de 20 años, llegó a casa, encontró el cuerpo sin vida de su madre y llamó a la Policía. Gelman estaba todavía en el apartamento y cuando su ex novia quiso huir le asestó 11 cuchilladas.



Después condujo con el vehículo de su madre a otro barrio de Brooklyn y en el camino chocó con otro automóvil, cuyo conductor le se reprendió y recibió tres cuchilladas. Al alejarse de la escena en el Pontiac robado, Gelman atropelló a un peatón de 62 años, que murió a consecuencia de las heridas.



El joven abandonó el coche en Midwood y no fue visto más hasta el sábado cuando se topó con el taxista en Crown Heights y le atacó también. Después se acercó a un automóvil, en el que iba una pareja, hirió al conductor con varias puñaladas en la mano y robó el coche. Ambos hombres sobrevivieron. El presunto autor fue detenido el sábado por la mañana tras 28 horas de persecución policial.



La Policía le encontró en un vagón del suburbano a la altura de la estación de Times Square poco después de que hiriera con su cuchillo a Lozito. Según Fox News, Gelman habría gritado que su novia le había arruinado su vida antes de atacar con el cuchillo a los viajeros del metro.