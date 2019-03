Henrique Capriles insiste en que va a impugnar las elecciones venezolanas

MADURO NO PAGARÁ SU SUELDO A LOS DIPUTADOS CON NO LO RECONOZCAN

El líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, no se rinde después de las últimas elecciones e insiste en que va a impugnar esos resultados y llegará a instancias internacionales, si fuera necesario. Mientras, Nicolás Maduro no pagará su sueldo a los diputados que no reconozcan su presidencia.