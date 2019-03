Guillem Ferrer: "Tengo la imagen de oír unos gritos, levantar la cabeza y ver que el monte se venía encima"

El programa Espejo Público consigue una entrevista telefónica con el superviviente de la avalancha que quedó parcialmente sepultado y que ha dejado nueve muertos, dos de ellos españoles, en las montañas del Mont Blanc.

"Tengo la imagen de oír unos gritos, levantar la cabeza y ver que el monte se venía encima", ha expresado Guillem Ferrer tras calificar de "milagro" el hecho de seguir con vida ya que considera que ha vuelto a nacer.

"La vida me ha dado otra oportunidad porque quedé sepultado hasta el cuello", reconoce el experto montañero catalán.

Conmocionado por la muerte de su compañero y amigo Esteban Martínez, ha dicho que ha sido algo muy duro y horrible porque en ningún momento perdió la consciencia.

"Sí volveré a la montaña porque es mi pasión aunque haré cosas con más calma por el Pirineo"

"Bajé dando vueltas montaña abajo unos 300 metros, todo el recorrido de la alúd, hasta que abrí los ojos y tenía la cabeza fuera", asegura Guillem Ferrer que agradece la ayuda al personal de rescate y a las personas que se acercaron para sacarle de entre la nieve.

En estos momentos se encuentra dolorido. "Tengo las vértebras un poco chafadas, dolores y hematomas por todo el cuerpo", ha manifestado, pero no pretende por ello dejar de transitar la montaña porque se trata de una de sus pasiones.

A pesar de ser un experto en montañismo y conocer que la ladera que ascendían no era muy peligrosa, afirma que toda montaña tiene peligro y que ante este tipo de fenómenos no hay resolución posible. "No tienes tiempo de reaccionar, es imposible", ha declarado durante su intervención en el programa.