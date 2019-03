El Gobierno sirio niega toda responsabilidad en la masacre de Hula

El Gobierno sirio ha negado este domingo toda responsabilidad en la masacre perpetrada el pasado viernes en la localidad de Hula que ha costado la vida a casi 100 personas, entre ellas 34 niños, según ratificó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria, Jihad Makdissi, en rueda de prensa recogida por la cadena panárabe Al Yazira.

El portavoz desmintió la versión proporcionada por la oposición siria, que denunció al Ejército sirio por bombardear durante 12 horas la localidad antes de entrar con tropas y mercenarios. "No se ha usado ni artillería ni armas pesadas. El único interés de Siria reside en la protección de los civiles", aseguró.

Por el contrario, los miembros de las fuerzas de seguridad no abandonaron en ningún momento sus posiciones y se mantuvieron en actitud de defensa propia. "Mujeres, niños y ancianos murieron a tiros. Ese no es el sello del heroico Ejército de Siria (...). No comerciamos con sangre siria", añadió en su breve comparecencia ante los medios desde Damasco.

Makdissi ha aprovechado además para anunciar la formación de una comisión de investigación judicial militar para esclarecer lo ocurrido en Hula y que presentará sus resultados en un plazo de tres días. "Se ha formado una comisión judicial militar para llevar a cabo una investigación. Los resultados serán anunciados dentro de tres días", ha afirmado.

El portavoz ha señalado además que existe una sospechosa coincidencia en el tiempo entre estos últimos incidentes y la visita a Siria del enviado especial de la ONU y la Liga Arabe, Kofi Annan, previsto para este mismo domingo.

Así, ha acusado a los grupos armados de intentar hacer fracasar el plan de paz de Annan y ha denunciado que éstos han cometido ya más de 3.500 violaciones del mismo. "La inestabilidad es buena para los terroristas. Hay de Al Qaeda y takfiris (apóstatas), pero no les podemos permitir que utilicen este entorno, dure lo que dure la confrontación", ha advertido. En cualquier caso, ha asegurado, la solución para la crisis siria pasa por tender la mano al Gobierno.