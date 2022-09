Giorgia Meloni, la primera mujer que gobernará Italia: "No somos un punto de llegada, sino de partida"

Italia ha celebrado las que ya se han convertido en las elecciones con menos participación de la historia de la democracia: casi un 64% de votantes del total, unos nueve puntos menos que en 2018. Con más del 90% de los distritos escrutados todo indica que la coalición formada por Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni, Liga, de Matteo Salvini, y Forza Italia, de Silvio Berlusconi, ha ganado las elecciones con mayoría absoluta en el Senado y el Congreso.

El Partido Democrático queda como el segundo más votado, con un 19%. La coalición que encabeza el partido de Enrico Letta consigue un 26% y Luigi di Maio se queda fuera del Parlamento italiano después del fracaso de su partido Compromiso civil. El Movimiento Cinco Estrellas llega al 15%.

Los resultados definitivos no se conocerán hasta el martes o el miércoles cuando se cuenten los votos del exterior. Será la primera vez que la ultraderecha encabece el gobierno italiano.

Meloni, próxima primera ministra

Según los sondeos la ultraderecha ha ganado las elecciones por primera vez en Italia, con mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Giorgia Meloni, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, se ha llevado en las urnas el 26% de los votos. No será hasta el martes o el miércoles cuando se conozcan los resultados definitivos.

En su comparecencia posterior para hacer balance de las elecciones ha celebrado la victoria: "Ha sido una campaña electoral objetivamente no bonita, el tono ha sido elevado, violento, agresivo. Hemos sufrido porque la responsabilidad era de otros. No somos un punto de llegada, sino de partida. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos. Nuestro principal objetivo es reconstruir la relación entre los ciudadanos y el Estado. Somos ciudadanos libres, no súbditos".

Meloni se va a convertir en la primera mujer al frente del gobierno italiano. En este sentido, la política ha reconocido que "es el tiempo de la responsabilidad". "La situación a la que se dirigen Italia y la Unión Europea es particularmente compleja, que requiere la contribución de todos, un clima sereno y un respeto recíproco, que es la base de cualquier confrontación en un sistema democrático", ha dicho.

Celebran el triunfo de Meloni

El partido de Marine Le Pen ha celebrado la victoria de Meloni, dejando claro que es una lección de humildad de Italia a la Unión Europea. En España, el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha felicitado a la italiana: "Ha mostrado el camino para una Europa orgullosa, libre y de naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos", ha escrito.

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil y diputado federal por el Estado de São Paulo, ha afirmado que Meloni es "Dios, patria y familia".