Gadafi dice que EEUU "no es la policía internacional del mundo"

Gadaffi está cada vez más acorralado por su propio pueblo y por la comunidad internacional pero el presidente libio ha vuelto a defenderse. Esta vez ha sido en una entrevista para una television estadounidense. No le ha temblado la voz para asegurar que en su país todo esta bien. "No hay manifestaciones en las calles. Ninguna en contra mía. ¿Porque iban a hacerlo?. Porque no quieren que sea presidente. Mi gente me ama y moriría para protegerme", ha afirmado.

Ha vuelto a insistir en que es Al Qaeda el que mueve a los opositores y asegura que no tiene intencion de dejar el pais. "¿Por qué tendría que dejar mi tierra?", se pregunta. Gadaffi ve la realidad que quiere pero lo que ocurre es muy distinto. Por primera vez se han visto imagenes de combates en la ciudad de Misrata donde los rebeldes han conseguido derrotar al ejército y controlar el aeropuerto. Nuevas conquistas que cercan todavía más al dictador a las que se une también la comunida internacional.

Barack Obama y el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki Mon, se han reunido a puerta cerrada. Han planteado cerrar el espacio aéreo a Libia para impedir que Gadaffi bombardee a su pueblo. Además buques de guerra estadounidenses se aproximan al país para intervenir en caso de que sea necesario.