Las fuerzas centristas apoyan el nuevo programa de Mario Monti

La introducción de un impuesto sobre el patrimonio, un salario mínimo y la construcción de una Europa más integrada y solidaria, forman parte del programa del dimisionario presidente del Gobierno italiano, Mario Monti, quien espera ahora que una o más fuerzas políticas lo adopten en su campaña electoral.



Monti dictó el domingo su principal condición para poder ser presidente del Gobierno tras las elecciones del 24 y 25 de febrero: "que una o varias fuerzas políticas apoyen mi agenda".



Horas después, se colgaba en Internet la anunciada "agenda Monti", un documento de 25 páginas bajo el título "Cambiar Italia. Reformar Europa por un empeño común", un verdadero programa electoral que contiene las medidas para aprobar en el futuro para evitar que el país vuelva a caer en la crisis y propuestas para mejorar la Unión Europea.



Monti había indicado ayer en la rueda de prensa que certificó su disponibilidad para repetir su experiencia como presidente del Gobierno que no quiere presentarse con uno u otro partido, sino que quiere que sean las fuerzas sociales las que recojan sus ideas.



"Si después algunas fuerzas políticas manifiestan el propósito de presentarme como presidente del Ejecutivo, lo evaluaré y podría decir que sí", aclaró.



El excomisario europeo ha elegido esta fórmula para dar su disponibilidad ante las elecciones, ya que cómo recordó no puede presentarse como candidato en las listas electorales pues ocupa ya un escaño en el Parlamento como senador vitalicio.



Y como era de esperar, las fuerzas centristas, que ya en pasado animaban a Monti a presentarse, apoyaron plenamente la agenda programática. Tanto Futuro y Libertad de Gianfranco Fini, exsocio en el Gobierno de Silvio Berlusconi, como la Unión de Demócratas Cristianos y de Centro de Pierferdinando Casini han asegurado que adoptarán el programa de Monti.



También el presidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, principal promotor de la candidatura de Monti y fundador del movimiento Italia Futura ha asegurado que los puntos de la agenda del exprimer ministro coinciden totalmente con los de su formación y que "hará todo lo que sirve".



Pero además son ya varios políticos que se han mostrado dispuestos a abandonar sus formaciones actuales para adherir a una futura lista que apoye a Monti como presidente del Gobierno.



Por otra parte, los dos principales partidos políticos del país, el conservador Pueblo de la Libertad (PDL) de Silvio Berlusconi y el progresista Partido Demócrata (PD) no parecen dispuestos a firmar futuras alianzas con el movimiento a favor de Monti tras las elecciones.



Según los últimos sondeos, una coalición de partidos centristas con Monti como líder podría conseguir el 15 por ciento de los consensos en las próximos comicios, por lo que tendría que aliarse con otros partidos si quiere gobern