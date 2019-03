El Frente Nacional demanda a Madonna por mostrar a Marine Le Pen con una esvástica en un vídeo

El Frente Nacional ha anunciado que la semana próxima presentará una denuncia contra la cantante Madonna por la exhibición de un vídeo que muestra a la líder del partido ultraderechista francés, Marine Le Pen.

La cantante estadounidense enseñó el sábado en el concierto que ofreció en el Stade de France de París, como ya había hecho en otras ocasiones, un vídeo con un montaje de imágenes en las que aparece brevemente Le Pen con una cruz gamada sobre su frente.

Florian Philippot, vicepresidente del FN, anunció la iniciativa y declaró en el canal de televisión "BFMTV": "no puede dejarse así. No se puede admitir todo por el espectáculo", y agregó que la denuncia se presentará ante el Tribunal de Gran Instancia de Bobigny, en las afueras de París. "No se puede aceptar este comportamiento infame. Marine Le Pen defiende su honor, pero también el de los socios de su partido, simpatizantes y los millones de electores del Frente Nacional", dijo Philippot.

"Las viejas cantantes necesitan que se hable de ellas", dijo Le Pen

"Es al mismo tiempo una injuria muy grave contra la interesada, pero es también una declaración de guerra contra una parte de su público, porque, si bien cada vez hay menos, entre ellos hay electores de Marine Le Pen", agregó el político al dominical "Journal du Dimanche".

En el vídeo, que acompaña el tema "Nobody knows me" de Madonna, la líder del FN aparece unos segundos antes de otro personaje que se parece a Adolf Hitler. Los medios de comunicación franceses se hicieron eco hoy del clamor que se escuchó en el estadio cuando se exhibieron las imágenes durante el concierto de anoche.

Marine Le Pen ya había advertido recientemente que si la cantante repetía la exhibición de ese vídeo se actuaría en consecuencia y agregó: "las viejas cantantes necesitan que se hable de ellas y así se entiende que lleguen a tales extremos".

El concierto del 14 de julio en París es el primero de los dos que la cantante ofrecerá en Francia; el segundo está previsto para el próximo 21 de agosto en Niza (sur).