Fracasan las negociaciones sin evacuar a los heridos de la ciudad de Homs

El portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Siria, Saleh Dabakeh, dijo que las negociaciones fracasaron y no se pudo evacuar a ningún herido del barrio de Baba Amro de la ciudad siria de Homs. "Desde la mañana de hoy el CICR y la Media Luna Roja siria negociaron con las autoridades sirias y grupos opositores en Homs, pero las discusiones no llevaron a ningún resultado concreto", explicó Dabakeh.



Por ello esta noche "no habrá evacuaciones urgentes", agregó el responsable, que apuntó que los contactos continuarán para "intentar entrar en Baba Amro y llevar a cabo evacuaciones para salvar vida de las personas afectadas". El viernes por la noche lograron entrar en Baba Amro voluntarios de la Media Luna Roja, que evacuaron a siete heridos graves y a veinte mujeres y niños enfermos.

El CICR mantuvo negociaciones y para evacuar a más heridos, entre los que se encuentran la periodista francesa Edith Bouvier y el británico Paul Conroy. En Baba Amro murieron el pasado miércoles por los bombardeos en Baba Amro la periodista estadounidense Marie Colvin y el fotógrafo francés Rémi Ochlik.

A principios de esta semana, el CICR anunció que estaba llevando a cabo contactos con el régimen sirio y los opositores para lograr un cese en las hostilidades y llevar ayuda humanitaria a las poblaciones más afectadas de Siria, en especial a Homs.

Pese al proceso de negociaciones, los bombardeos contra Homs se reanudaron desde primera hora de la mañana y causaron más de una treintena de muertos, según los opositores Comités de Coordinación Local (CCL). Los CCL señalaron que cayeron proyectiles de mortero y se escucharon varias explosiones en Baba Amro, mientras que los barrio de Al Hamidiya y Al Jalidiya también fueron blanco de los bombardeos.



En total, según los CCL, fallecieron en Siria 77 personas: 32 en Homs, 20 en Hama (centro), 13 en Idleb (norte), siete en Alepo (norte) y cinco en Deraa (sur). Los opositores sirios calculan que más de 8.500 personas han perdido la vida por la represión gubernamental desde el inicio de las protestas a mediados de marzo pasado, mientras que el régimen culpa a supuestos grupos terroristas de estar detrás de la violencia.