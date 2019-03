Un fotógrafo español captura imágenes de índigenas aislados en el amazonas peruano

Un grupo de indígenas no contactados de la etnia Mashco Piro que habita en la selva peruana cerca del parque del Manu fue fotografiado en una zona de alto tránsito turístico por un arqueólogo español y cuyas imágenes difundió la organización internacional Survival. Las imágenes muestran a una aparente familia, con adultos y niños, semidesnudos, sentados sobre troncos, a la orilla de un río.

Una de las fotos proporcionadas por Survival fue tomada por el expedicionario y arqueólogo español Diego Cortijo, que es miembro de la Sociedad Geográfica Española y trataba de localizar antiguos yacimientos arqueológicos en la selva peruana.

Según Survival, en los últimos meses se ha incrementado el número de avistamientos de indígenas en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Nacional del Manu, ubicado entre las regiones de Cuzco y Madre de Dios, en el sureste de Perú.

El exsecretario general del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Carlos Soria que consideraba extraña la exposición de estos indígenas. "Ellos viven en el río Pinquén, en el parque del Manu, pero ahora han aparecido en un borde, en el río Alto Madre de Dios, por eso es extraño porque normalmente están adentro en su bosque", afirmó Soria. Para el experto, los indígenas han sido vistos en una zona "de mucho tránsito, donde hay botes llevando pasajeros, hay turistas entrando y saliendo, y ellos han estado apareciendo en una playa de ese sector".

"Una posibilidad es que estaban buscando conseguir herramientas como machetes, otra razón es que podrían estar buscando ubicarse en una zona diferente, como para buscar huevos de tortuga o para ir a pescar", afirmó Soria. Aunque consideró que los indígenas no son violentos salvo cuando se sienten amenazados, en noviembre pasado un grupo de Mashco Piro mató a Nicolás "Shaco" Flores, de 65 años, quien se comunicaba con ellos en su dialecto.

Según Soria, al parecer Flores no los proveyó de los machetes que le pedían. "Los aislados no te van a atacar, te van a observar para asegurarse que no los ataques, se van a asegurar de que no los amenaces, pero se van a mantener ocultos siempre observándote", manifestó. Según Survival, los Mashco Piro son uno de los aproximadamente cien pueblos indígenas aislados que existen en el mundo. Se calcula que entre 800 y 1.500 personas de la comunidad Mashco Piro viven en una zona silvestre del Manu, según el plan antropológico del parque nacional.