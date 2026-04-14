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El FMI alerta del riesgo de recesión global por la guerra en Irán, pero sitúa a España como motor de crecimiento en Europa

El organismo rebaja las previsiones mundiales y advierte de que la inflación podría llegar hasta el 6% en el peor de los casos si la guerra se prolonga.

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El FMI alerta del riesgo de recesión global por la guerra en Irán, pero sitúa a España como motor de crecimiento en Europa | Istock

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Paula Hidalgo
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El Fondo Monetario Internacional advierte de que la guerra en Irán puede empujar a la economía mundial hacia una recesión si el conflicto se intensifica, aunque mantiene a España como una de las economías más dinámicas de Europa. En su informe 'Perspectiva Económica Mundial', el organismo recorta el crecimiento global hasta el 3,1% en 2026, dos décimas por debajo de lo previsto, y alerta de una recuperación "frágil" en un contexto de gran incertidumbre. Además, prevé una inflación más elevada de lo esperado, que alcanzaría el 4,4% este mismo año.

Aunque el contexto internacional aprieta, España se sitúa a la cabeza en el informe con una previsión de crecimiento del 2,1% en 2026, muy por encima del 1,1% estimado para la eurozona. Las principales economías europeas quedan por detrás: Alemania crecería un 0,8%, Francia un 0,9% e Italia apenas un 0,5%. Estas cifras muestran a España como uno de los motores económicos del continente en un momento de desaceleración generalizada.

El impacto de la guerra y la energía

El FMI atribuye gran parte de la revisión a la baja al impacto del conflicto en Oriente Próximo, especialmente por el encarecimiento de la energía y las tensiones en el transporte global. En el peor de los escenarios, el petróleo podría situarse en torno a los 100 dólares por barril y el gas dispararse hasta un 160% en Europa y Asia, lo que frenaría el crecimiento mundial hasta el 2,5% y elevaría la inflación por encima del 5%.

Este escenario adverso plantea un panorama aún más preocupante: el crecimiento global caería por debajo del 2%, un nivel que históricamente ha estado asociado a crisis económicas globales. En ese caso, el petróleo podría superar los 110 dólares y la inflación escalar hasta el 5,8%, con efectos especialmente duros en las economías emergentes.

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