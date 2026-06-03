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La muerte de un joven a manos de un hombre sij desata una oleada de protestas en Reino Unido

Los manifestantes han lanzado piedras, ladrillos o sillas contra la Policía británica. Once agentes han resultado heridos tras las protestas.

Imagen de las manifestaciones por la muerte del joven Henry Nowak

La muerte de un joven a manos de un hombre sij desata una oleada de protestas en Reino Unido | Reuters

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Cientos de personas se han manifestado ante la comisaría central de Southampton, en el sur de Inglaterra. La ola de disturbios comenzó ayer por la noche y los manifestantes arrojaron diversos objetos, en protesta por la respuesta policial al asesinato de Henry Nowak, un estudiante británico de 18 años apuñalado por un joven de religión sij el pasado diciembre.

Ante el escándalo por la actitud policial en el momento del apuñalamiento, los manifestantes han tirado piedras, ladrillos, latas e incluso, sillas contra los agentes. Por estos hechos, once policías han resultado heridos.

La Policía creyó al agresor, pensando que había sufrido un ataque racista

El caso de Nowak ha causado una gran conmoción en Reino Unido después de que unas imágenes captadas por las cámaras corporales de la policía mostrasen al estudiante tumbado en el suelo mientras los agentes lo esposan. En el momento en el que le esposan, el joven se queja de que estaba herido y no podía respirar. Sin embargo, los agentes ignoran esas quejas.

Al lado de Nowak, se puede ver a otro joven de 23 años. Se trata de Vickrum Digwa. En concreto, este joven estaba hablando con los agentes, a los que les dice que el estudiante había proferido insultos racistas contra él.

Minutos después, Henry Nowak pierde la vida. En las imágenes grabadas por los agentes, se oye a Nowak decir repetidamente: "Me han apuñalado", a lo que un policía responde: "No creo que sea así".

El Gobierno condena la violencia en Southampton

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha condenado las protestas y las ha calificado de "completamente inceptables". Asimismo, acusó a los manifestantes de "aprovecharse de esta tragedia para incitar a la violencia y el desorden", haciendo caso omiso de la petición de la familia Nowak de no utilizar el asesinato para alimentar la división y el odio.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Strarmer, afirmó ayer sentirse "indignado" al ver las "angustiosas" imágenes de la policía esposando al estudiante y señaló que existen "cuestiones serias" que deben responderse sobre el caso. Asimismo, añadió que es necesario investigar cómo "las acusaciones de racismo" han influido en la toma de decisiones de la Policía.

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