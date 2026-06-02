Vendedora de helados, soldado o feligresa: ¿Quién es la misteriosa mujer que se cuela en las apariciones públicas de Putin?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha vuelto a convertirse en noticia y esta vez, por sus últimas apariciones públicas. Dejando atrás su lucha contra el envejecimiento destinando miles de millones de dólares a investigaciones científicas relacionadas con la longevidad, Putin se ha viralizado por la imagen de una mujer.

El aspecto, apariencia y profesión de esta mujer ha sido objeto de todo tipo de especulaciones por parte de los medios internacionales que se preguntan quién es esa misteriosa mujer rubia, que ya ha aparecido en distintas ocasiones junto al presidente ruso.

A esa mujer se la ha visto en distintas ocasiones. Vestida con un uniforme de soldado junto a Putin en el momento del mensaje de Año Nuevo, posando como marinera en un barco o como devota en una Iglesia han sido algunos ejemplos.

La dudosa identidad de la mujer que acompaña a Putin en sus apariciones públicas

Sin duda, esta mujer ha sido captada en varias ocasiones junto al presidente ruso, pero el asunto es mucho más complejo de lo que podría parecer porque nadie sabe con seguridad su verdadera identidad.

Según destacó el medio Sibir.Realii, "en septiembre de 2016, el presidente fue fotografiado en un lado en la región de Nóvgorod con pescadores", entre los que se encontraba esta mujer. En aquel momento, fue identificada como Larisa Sergukhina.

No obstante, las sospechas comenzaron cuando Sergukhina volvió a aparecer en el núcleo cercano de Vladímir Putin con un nombre totalmente distinto. En esa ocasión, era una feligresa que acompañó al presidente en 2017 en un acto navideño en el monasterio de Nóvgorod.

Tras esa aparición, tanto los espectadores como los medios de comunicación se percataron de que, al menos dos de los pescadores que estaban un año antes junto a Putin, también estaban en dicho evento religioso.

El uso de actores para las apariciones públicas

Ante este escenario, son muchas las voces que sostienen dos hipótesis: o Putin ha contratado actores para sus apariciones públicas o son personas del entorno cercano del presidente ruso y tienen como objetivo representar la cercanía de Putin con el pueblo ruso.

Sin embargo, la mujer no solo se dejó ver en esas dos ocasiones. En 2017 y 2019 fue captada como supuesta vendedora de helados durante un espectáculo aéreo en Moscú.