EEUU estudia desplegar más armas nucleares en Europa para reforzar a la OTAN

Estados Unidos sopesa ampliar el despliegue de armas nucleares en territorio europeo más allá de los seis países que actualmente participan en el programa de reparto nuclear de la OTAN. La medida, que todavía se encuentra en fase de debate y bajo estricta confidencialidad, busca reforzar la confianza de los aliados europeos y garantizar que el paraguas nuclear estadounidense siga siendo un pilar de la seguridad continental.

Según fuentes conocedoras de las conversaciones citadas por el Financial Times, funcionarios estadounidenses han mostrado disposición a estudiar nuevos despliegues en otros estados miembros de la Alianza Atlántica. Aunque las discusiones podrían no traducirse finalmente en cambios concretos, reflejan la preocupación existente en Europa por una posible reducción de la presencia militar convencional de Estados Unidos en la región.

Los países interesados en las armas nucleares

La propuesta permitiría que más países acogieran los denominados aviones de doble capacidad (DCA, por sus siglas en inglés), aeronaves capaces de transportar y lanzar armamento nuclear estadounidense. Fuentes cercanas a las conversaciones aseguran que la apertura a una posible expansión del programa pretende demostrar que Estados Unidos mantiene intacto su compromiso con la defensa colectiva, incluso mientras exige a los aliados europeos asumir una mayor responsabilidad en materia de gasto militar y capacidades convencionales.

Entre los países potencialmente interesados figuran varios estados del flanco oriental de la OTAN, especialmente Polonia y algunos países bálticos. Varsovia ha expresado en varias ocasiones su deseo de participar más activamente en los mecanismos de disuasión nuclear de la Alianza. El expresidente polaco Andrzej Duda llegó a solicitar públicamente que Estados Unidos extendiera el programa a territorio polaco. La posibilidad de ampliar este esquema evidencia cómo la guerra en Ucrania y el deterioro de las relaciones con Rusia continúan redefiniendo la arquitectura de seguridad europea y el papel de la disuasión nuclear en el continente.