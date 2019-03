Fidel Castro le cede el testigo del partido comunista a su hermano

Los militantes presentes en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) han elegido este martes al presidente de la isla, Raúl Castro, como nuevo primer secretario de la formación gobernante, en sustitución de su hermano Fidel Castro. El actual mandatario, de 79 años, cierra de esta forma el relevo en la cúpula cubana, iniciado después de que Fidel Castro dejase sus cargos como presidente de la isla y líder del partido tras una enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte en el verano de 2006.

El ex presidente reapareció hoy en el plenario del congreso, que le recibió con un sonoro aplauso en pie, vistiendo ropa deportiva azul y sujetado por un ayudante. En su última reflexión, publicada este martes, Fidel Castro ya había confirmado que de este congreso saldría un nuevo primer secretario que ya no sería él. Sin embargo, las llamadas lanzadas en los últimos días por los políticos y que instaban a sumar a los jóvenes a la lucha por la revolución desde el Gobierno no se han notado en los principales nombramientos. A Raúl Castro le seguirá como 'número dos' del partido el veterano dirigente José Ramón Machado Ventura, de 80 años y actual vicepresidente, tal como también se ha aprobado este martes. Este cónclave ha servido, además, para aprobar reformas económicas con las que el Partido Comunista espera reflotar el sistema socialista instalado hace medio siglo.