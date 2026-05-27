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Irán asegura que ya negocia con Estados Unidos un acuerdo para reabrir Ormuz y poner fin al bloqueo naval tras meses de tensión en Oriente Próximo

Teherán asegura haber recibido un borrador de acuerdo que contempla el fin del bloqueo naval y la retirada militar estadounidense de la zona.

Estrecho de Ormuz

Estrecho de OrmuzEFE

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Irán y Estados Unidos avanzan en unas negociaciones indirectas para tratar de cerrar la crisis abierta en el golfo Pérsico tras meses de enfrentamientos y tensión militar. La televisión estatal iraní aseguró este martes que Teherán ya dispone de un borrador preliminar de memorando de entendimiento con Washington para poner fin al conflicto y recuperar la actividad marítima en el estrecho de Ormuz.

Según la información difundida por la cadena pública iraní, el documento contempla que Irán restablezca el tráfico comercial en la zona hasta niveles previos a la guerra en el plazo de un mes. A cambio, Estados Unidos retiraría sus fuerzas militares del entorno iraní y levantaría el bloqueo naval impuesto durante la escalada bélica.

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos de tensión internacional después del aumento de los ataques cruzados entre Irán e Israel, un conflicto que acabó provocando también la implicación militar de Estados Unidos y elevó el temor a una guerra regional de gran escala.

Un acuerdo aún sin cerrar

La televisión estatal iraní subrayó que el texto todavía no está cerrado y que Teherán no dará ningún paso hasta comprobar "de manera tangible" el cumplimiento de los compromisos planteados.

El borrador excluye además a los buques militares y plantea que Irán gestione el tráfico marítimo en cooperación con Omán, país que históricamente ha actuado como intermediario en distintos contactos diplomáticos en la región.

Las autoridades iraníes aseguran que, si el acuerdo definitivo se alcanza en un plazo de 60 días, podría convertirse posteriormente en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Pakistán, mediador en las conversaciones

Las negociaciones entre Washington y Teherán se desarrollan de forma indirecta y comenzaron tras el estallido de la guerra en febrero. Según la información difundida por medios iraníes, Pakistán estaría desempeñando un papel central como mediador entre ambas partes.

El conflicto se desencadenó después de un fuerte incremento de las hostilidades entre Irán e Israel, con ataques mediante misiles y drones que afectaron al tráfico marítimo y a las rutas energéticas del golfo.

La situación provocó además importantes alteraciones en el comercio internacional y en el suministro energético, especialmente por el impacto sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo y gas.

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