Estados Unidos permitirá transmitir en vivo el fusilamiento de Nidal Hasan, el asesino de 13 personas en Fort Hood

En mitad de la enorme polémica por la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee, Estados Unidos permitirá retransmitir en vivo el fusilamiento de Nidal Hasan, quien mató a 13 personas en Fort Hood, Texas, en un tiroteo ocurrido en 2009, según ha confirmado un funcionario del Pentágono.

"Se transmitirá en vivo. Se darán más detalles", indicó un funcionario del Pentágono a Reuters, hablando bajo condición de anonimato.

Nidal Hasan, un expsiquiatra del Ejército, será ejecutado el próximo 3 de diciembre, convirtiéndose en la primera persona en ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento por el ejército de Estados Unidos desde 1945. La ejecución se llevará a cabo en la misma extensa base de Texas, donde Hasan abrió fuego con una pistola con puntero láser en una instalación médica.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien impulsó la ejecución de Hasan por pelotón de fusilamiento, confirmó los planes de transmitir la ejecución en vivo en una publicación en X, respondiendo a una publicación de la CBS en dicha red social.

Los medios de comunicación han intentado televisar ejecuciones en Estados Unidos en el pasado, pero los tribunales lo han denegado, argumentando que ningún otro país televisa o transmite en vivo una ejecución.

"Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público. Porque la gente necesita entender que... hay consecuencias serias para este tipo de cosas", señaló Pete Hegseth, secretario de Defensa.

Cuando le preguntaron si Nidal Hasan había hecho alguna solicitud final, Hegseth apuntó: "No importa. Lo veremos el 3 de diciembre".

¿Ha aprobado Donald Trump la retransmisión de la ejecución de Nidal Hasan?

Un jurado militar sentenció a Nidal Hasan a la pena de muerte en agosto de 2013, después de encontrarlo culpable de 45 cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato premeditado.

El tiroteo ocurrió semanas antes de que Hasan, ahora de 56 años, fuera programado para ser desplegado en Afganistán. Quedó parcialmente paralizado y en una silla de ruedas por los disparos de la policía durante su arresto.

Según la ley militar de EEUU, un presidente estadounidense debe aprobar una ejecución por pelotón de fusilamiento. El presidente Donald Trump lo hizo siguiendo la recomendación de Hegseth, señaló el Pentágono el lunes. Pero la Casa Blanca se negó a confirmar si Trump apoyaba la transmisión en vivo.

El grupo Acción Contra la Pena de Muerte, que se opone a la pena capital, advirtió de que la ejecución de Nidal Hasan sería la primera ejecución militar desde 1961. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, las últimas ejecuciones conocidas por pelotones de fusilamiento del ejército estadounidense fueron en 1945.

"Sería extremadamente, extremadamente extraño" transmitir el evento en vivo, explicó Eugene Fidell, abogado, autor y experto en derecho militar que da clases en la Facultad de Derecho de Yale.

Aunque los pelotones de fusilamiento tienen una larga historia en la ley militar estadounidense, según él, no existen precedentes de transmitir o televisar una ejecución, añadiendo que Hasan tendría que demandarlo en un tribunal federal si deseara bloquear la exhibición pública de su muerte.