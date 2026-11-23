Miles de personas fueron evacuadas anoche de un concierto en Manchester, en el norte de Inglaterra, "tras recibir informes de personas entre el público que sufrían los efectos de una sustancia desconocida", según informa la Metropolitan Police de esa ciudad inglesa en un comunicado.

El incidente, como informa la Policía de Manchester, ocurrió al final de la actuación del rapero estadounidense Don Toliver en el recinto Co-op Live. Una persona fue hospitalizada para una evaluación detallada y más de 50 atendidas debido a "síntomas oculares y respiratorios".

La policía del llamado Gran Manchester (GMP, por sus siglas en inglés) informa que los agentes "fueron alertados por primera vez por el personal del local poco después de las 22:00 horas y acudieron junto con otros servicios de emergencia en respuesta prioritaria".

La GMP informa que cualquier persona que "haya asistido al evento de anoche y que posteriormente haya notado efectos secundarios o se haya enfermado, debe acudir a su hospital más cercano". La Policía de Manchester ha abierto una investigación "para determinar de qué sustancia se trata y qué causó el incidente".

12.000 personas, evacuadas de forma segura

La subcomisaria Steph Parker, que es la responsable del operativo, detalló que "nuestra prioridad era garantizar la seguridad de todas las personas que asistían al concierto".

"Comprendemos la preocupación que este incidente habrá suscitado, especialmente entre quienes tenían seres queridos en el local anoche, y nos gustaría agradecer a todos su paciencia mientras gestionábamos la situación. A este concierto asistieron más de 12.000 personas, que fueron escoltadas fuera del recinto de forma segura para que pudieran regresar a sus casas. Nuestra declaración de incidente grave nos ha permitido garantizar que los servicios de emergencia y los organismos colaboradores puedan trabajar juntos de forma rápida y eficaz para coordinar una respuesta segura. Ahora comenzaremos a comprender plenamente qué era esta sustancia y cómo se produjo este incidente", explicó Steph Parker.

Según cálculos de la GMP, más de 12.000 personas fueron evacuadas de forma segura. El servicio de ambulancias, por su parte, inició una descontaminación del lugar como medida de precaución, mientras que los responsables del reciento Co-op Live precisaron que colaboran con la Policía para determinar la causa del incidente.