El creador de contenido brasileño Gabriel Augusto Mateus Félix murió el pasado 19 de noviembre a los 29 años en Campinas, tras descompensarse mientras salía a jugar al fútbol con amigos.

Ha sido su pareja, la influencer Isabelle Abreu, conocida en las redes como 'Xsbel', ha sido quien ha confirmado la muerte a través de Instagram.

"Descansa en paz, mi amor. Prometo amarte hasta mi último suspiro, prometo cuidar de Amelie y haré todo lo posible por estar aquí, ver a nuestra hija bien y verla crecer. Ella conocerá nuestro amor y sabrá cuánto la amó su padre, más que a cualquier otra cosa en esta vida. Tu despedida fue hermosa; eres tan amado, Gabriel. Tu legado continuará a través de nosotros. Siempre dijiste que nuestro amor podía superar cualquier cosa, y ahora ha trascendido los cielos. Te esperaré.

Prometo, Gabriel, hacer que ella te recuerde todos los días; prometo contarle que fuiste el mejor padre que pudo haber tenido; prometo leerle todas las cartas que escribimos juntos. Prometo hacer todo lo que esté en mis manos para estar bien; sigues siendo mi ancla, y lo serás para siempre. Eres mi gran amor, y lo serás por siempre. No hubo ni un solo momento en el que no quisiera correr hacia tu aroma, pues eras el único capaz de calmar cualquier dolor. Tu misión fue hermosa.

Hoy, mi amor, el pronóstico indicaba granizo, pero tú nos regalaste sol. El día de hoy fue como aquel en el que nos conocimos, como el día en que me pediste matrimonio. Nuestra hija nos unió en matrimonio, y tú vivirás a través de nosotros. Cada vez que mire a Amelie, le daré gracias a Dios porque esos ojitos suyos —tan oscuros y brillantes— resultaron ser los más hermosos que he conocido. Te amo, te amo, Gabriel; te amo hasta que Jesús regrese".