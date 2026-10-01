Christa Pike sobrevive a su ejecución tras aguantar dos dosis de inyección letal y 30 años en el corredor de la muerte

Christa Pike, una mujer que llevaba tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee, sobrevivió tras dos dosis de inyección de pentobarbital administradas durante su ejecución. Una ejecución que se quedó sin completar ya que observaron que la mujer aguantó a las dos primeras inyecciones.

La mujer fue condenada en 1996 por el asesinato de su compañera una compañera de 19 años del programa de formación laboral Job Corps en Knoxville, cometido el año anterior. La ejecución comenzó después de que el Tribunal Supremo levantara una suspensión dejando vía libre a que se le aplicase la pena capital.

Los testigos cuentan que tras las dos inyecciones letales, la mujer continuó respirando hasta una hora después, teniendo que ser trasladada a un hospital para recibir tratamiento médico.

La respuesta de los abogados

Según un comunicado de los abogados de Pike, la mujer continúa recibiendo tratamiento médico en un hospital y desconocen su estado de salud. Los testigos describieron que el proceso de ejecución fue mas prolongado de lo normal. Pike permaneció despierta durante la primera fase, estableció conversación con los funcionarios del centro y pudo cantar junto a su guía espiritual.

En el lugar de la ejecución, los testigos vieron abrirse las cortinas que les separaban de la mujer y observaron a Pike respirando tranquilamente. Tras la segunda dosis, los testigos pudieron escuchar su fuerte respiración, ronquidos y movimientos de cabeza. Las dosis no le había afectado.

Un procedimiento que no está especificado

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó durante una conferencia posterior que el protocolo de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y una segunda tanda si la primera no produce el efecto esperado.

El procedimiento establece el uso de cuatro jeringas, dos de ellas con 50 mililitros de pentobarbital, y permite repetir la administración, pero la periodista señaló que las instrucciones no especifican qué ocurre si una persona permanece con vida después de recibir ambas tandas, una situación que los periodistas calificaron de extraordinaria.

Hasta el momento, tampoco han podido determinar si el fallo estuvo relacionado con la administración del fármaco, con el acceso intravenoso u otro problema durante el procedimiento.

Primera mujer que se iba a ejecutar en Tennessee

La ejecución estaba prevista como la primera de una mujer en Tennessee en más de 200 años y el Tribunal Supremo de EEUU había levantado horas antes el último freno judicial, pero el procedimiento terminó sin que el estado pudiera completar la sentencia.

Ahora queda por determinar qué ocurrirá con Pike y con la orden de ejecución, debido a que sus abogados intentaron detener el procedimiento mediante una moción de emergencia después de que sobreviviera a las dos tandas de pentobarbital.

La condena a muerte sigue vigente, pero no se ha anunciado una nueva fecha de ejecución ni está claro cómo responderán las autoridades ante un escenario que, según los testigos y el propio protocolo descrito por ellos, no estaba contemplado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.