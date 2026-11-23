No han pasado todavía dos semanas desde que Jensen Huang salió de Nvidia a raíz de las revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales. Este lunes, el Consejo de Administración de la compañía ha anunciado la readmisión con efecto inmediato de Huang como presidente y CEO. Le ha devuelto su silla en el Consejo por unanimidad.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionase al Consejo a favor de su regreso, la compañía ha confirmado que su restitución se votó "tras una serie de conversaciones y reuniones con él". "El consejo cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia y que su restitución redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey C. Jones, presidente del Consejo de Administración.

Trump celebra su vuelta

En un comunicado difundido poco antes de la apertura del mercado estadounidense se apunta que, en el proceso de tomar esta decisión, el consejo recibió informaciones de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y, basándose en esa información, "se confía en que la restitución de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional". También Trump ha asentido a través de sus redes sociales, donde subraya que el Fiscal General de Estados Unidos ha confirmado que el Gobierno estadounidense no posee pruebas de que haya incurrido en conducta ilegal alguna.

Huang toma de nuevo las riendas del gigante tecnológico: "Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", ha declarado. "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Tengo muchas ganas de volver al trabajo", ha añadido.

También ha querido agradecer a la junta directiva de Nvidia su confianza, en particular a Harvey Jones y a Colette Kress. "También estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo", ha confesado.

Un giro que se nota en las acciones

Las acciones se disparan más de un 34% tras la apertura del mercado en Wall Street, hasta los 168 dólares por título y gana un billón de capitalización. Por entender el contexto, el conjunto del Ibex 35 capitaliza 1,1 billones. La cotización sufrió un fuerte desplome después del escándalo y llegó a cerrar el pasado viernes sobre los tres billones de dólares, casi la mitad que marcó a principios de octubre cuando alcanzó máximos históricos. Solo la salida de Huang le restó medio billón a la capitalización.

Cumplimiento normativo

El consejo de Nvidia ha formado un comité para investigar si los servicios de inteligencia extranjeros han tenido a Huang en el punto de mira y ha iniciado una búsqueda para nombrar un nuevo responsable de cumplimiento normativo. La compañía mantiene que Colette Kress continuará en su puesto como directora financiera.

Estas nuevas medidas coinciden con una estricta revisión de Nvidia en Washington por el suministro de chips avanzados de inteligencia artificial a China. Las autoridades estadounidenses han endurecido las limitaciones de licencias para determinados envíos de chips y para centros de datos en el extranjero que dan servicio a empresas chinas, mientras que los legisladores se disponen a interrogar a Jensen Huang, gran defensor de un mayor acceso al mercado chino.