Trump autoriza el fusilamiento del exmayor del Ejército, Nidal Malik Hasan, condenado por matar a 13 personas y herir a 32

La orden de fusilamiento del exmayor del Ejército, Nidal Malik Hasan, ha sido firmada por Donald Trump. Condenado a muerte por matar a trece personas y herir a otras 32 durante el tiroteo de 2009 en la base militar de Fort Hood, su fusilamiento se anuncia 13 años después de que los miembros del tribunal acordasen por unanimidad la pena.

Hasan fue condenado a muerte en 2013 por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado. Desde entonces ha estado ingresado en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas. Cuando ocurrió la masacre, Hasan era psiquiatra del Ejército con el rango de mayor. Abrió fuego dentro del Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, donde los militares esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero.

El ataque dejó además a 32 personas heridas y fue considerado el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar estadounidense. Hasan abrió fuego contra soldados estadounidenses en un centro de procesamiento de personal de Fort Hood el 5 de noviembre de 2009 y gritó 'Allahu Akbar' durante el ataque. La investigación posterior determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, quien posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga. Hasan fue juzgado por un tribunal militar y se declaró no culpable, aunque actuó como su propio abogado durante el proceso.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell confirmó en su perfil de X la orden de fusilamiento recomendada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth y firmada por Donald Trump. "El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó, y el presidente Donald J. Trump ha aprobado, la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de los EE.UU. para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009".

Será la primera vez en 65 años que se ejecutará a un militar. El fusilamiento es legal en cinco estados. Vuelve a primera plana tras las dificultades en la ejecución, la semana pasada, con inyección letal de una mujer que aún vive.

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