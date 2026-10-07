Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

EE.UU.

Christa Pike se encuentra consciente y habla tras sobrevivir a su intento de ejecución con dosis letales

Sus abogados explican que prevén una larga recuperación para la mujer.

Christa PikeTENNESSEE DEPARTMENT OF CORRECTION / ZUMA PRESS01/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Christa Pike EUROPAPRESS

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Ha pasado una semana desde que el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito acordó paralizar la ejecución de Christa Pike, la única mujer que permanece actualmente en el corredor de la muerte de Tennessee. Sobrevivió a dos dosis de inyección de pentobarbital, durante el proceso que no finalizó porque observaron que aguantó als dos primeras inyecciones.

Los abogados han trasladado que Pike está consciente y habla, a pesar de encontrarse encadenada a la cama del hospital, con los brazos quemados y con ampollas: "Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y sigue recibiendo atención médica crítica". En un comunicado han señalado que "su pronóstico sigue sin estar claro pero, como mínimo, esperamos una larga recuperación".

El fracaso de las autoridades estatales de Tennesse, que ha suspendido las ejecuciones, ha provocado que el jefe de prisiones haya presentado su dimisión. El gobernador Bill Lee, ha calificado el intento de ejecución de "profundamente inquietante" y ordenó una "revisión exhaustiva por parte de un tercero".

Asimismo, los abogados de Pike han pedido a Lee que conmute su condena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La mujer, de 50 años, fue condenada a muerte en 1996 por asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato, tras torturar y matar a una compañera de campamento a la que acusaba de celos.

Tres implicados

En enero de 1995, cometió uno de los crímenes más macabros de Tennessee tras asesinar con 18 años a Colleen Slemmer, de 19 años. Comenzó a tener celos por ella en su relación con Tadaryl Shipp, quien tenía 17 años, y fue cómplice pero al ser menor de edad su condena fue diferente. Ahora cumple prisión perpetua, y aunque su solicitud de libertad condicional fue rechazada el año pasado y su caso podrá revisarse nuevamente a finales de 2031.

La víctima fue llevada por Pike, Ship y una tercera persona a una zona aislada próxima al campus donde se encontraba para hacer las paces. Sin embargo, fue atacada durante aproximadamente media hora. La sentencia del Tribunal Supremo de Tennessee recoge que sufrió numerosos golpes y cortes antes de morir a causa de graves traumatismos craneales.

La tercera implicada es Shadolla Peterson, también tenía 18 años y actuó como vigilante mientras Slemmer era asesinada. Durante el juicio declaró contra Pike y, a cambio de su colaboración, recibió una condena de libertad condicional.

Este miércoles está previsto que los abogados de Pike comparezcan en un tribunal de Nashville, donde solicitarán una orden que obligue al sistema penitenciario a conservar pruebas, incluidos los números de lote de los fármacos, las agujas y los registros de la ejecución.

Muere a los ocho años Hirata Runa, promesa del pop japonés, por una miocarditis asociada a la gripe

Muere a los ocho años la cantante japonesa Hirata Runa por una miocarditis asociada a la gripe

Publicidad

Mundo

Imagen del interior de un avión

Muere un pasajero tras sufrir una emergencia médica en pleno vuelo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

EE.UU. presiona a Rusia para aclarar el presunto caso de peste neumónica

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos

Encuentran muerto en Tailandia al banquero británico Simon Andriesz, informante en el caso Epstein

Christa PikeTENNESSEE DEPARTMENT OF CORRECTION / ZUMA PRESS01/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
EE.UU.

Christa Pike se encuentra consciente y habla tras sobrevivir a su intento de ejecución con dosis letales

Rescate de Morocho
Chile

VÍDEO: Así fue el rescate de Morocho, el perro que pasó más de dos horas luchando contra la corriente

Sede del Servicio Federal de Inteligencia alemán
Espionaje

Detenido un ex jefe de la Inteligencia de Alemania acusado de espiar para un servicio extranjero

El jefe del Servicio Federal de Inteligencia (BND) entre 1998 y 2005, August Hanning, ha sido detenido este martes.

Protestas Francia
Francia

Caos y violencia en los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en las protestas educativas en Francia

Al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores han resultado heridos.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

Meloni 'blinda' su voz frente a la inteligencia artificial

El presidente de EEUU, Donald Trump

Trump ofrece ayuda a Rusia por la peste neumónica en Siberia

El influencer Mad Sandhu

Muere el influencer y defensor de los derechos LGTBIQ+ Mad Sandhu en un tiroteo

Publicidad