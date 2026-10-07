Christa Pike se encuentra consciente y habla tras sobrevivir a su intento de ejecución con dosis letales

Ha pasado una semana desde que el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito acordó paralizar la ejecución de Christa Pike, la única mujer que permanece actualmente en el corredor de la muerte de Tennessee. Sobrevivió a dos dosis de inyección de pentobarbital, durante el proceso que no finalizó porque observaron que aguantó als dos primeras inyecciones.

Los abogados han trasladado que Pike está consciente y habla, a pesar de encontrarse encadenada a la cama del hospital, con los brazos quemados y con ampollas: "Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y sigue recibiendo atención médica crítica". En un comunicado han señalado que "su pronóstico sigue sin estar claro pero, como mínimo, esperamos una larga recuperación".

El fracaso de las autoridades estatales de Tennesse, que ha suspendido las ejecuciones, ha provocado que el jefe de prisiones haya presentado su dimisión. El gobernador Bill Lee, ha calificado el intento de ejecución de "profundamente inquietante" y ordenó una "revisión exhaustiva por parte de un tercero".

Asimismo, los abogados de Pike han pedido a Lee que conmute su condena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La mujer, de 50 años, fue condenada a muerte en 1996 por asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato, tras torturar y matar a una compañera de campamento a la que acusaba de celos.

Tres implicados

En enero de 1995, cometió uno de los crímenes más macabros de Tennessee tras asesinar con 18 años a Colleen Slemmer, de 19 años. Comenzó a tener celos por ella en su relación con Tadaryl Shipp, quien tenía 17 años, y fue cómplice pero al ser menor de edad su condena fue diferente. Ahora cumple prisión perpetua, y aunque su solicitud de libertad condicional fue rechazada el año pasado y su caso podrá revisarse nuevamente a finales de 2031.

La víctima fue llevada por Pike, Ship y una tercera persona a una zona aislada próxima al campus donde se encontraba para hacer las paces. Sin embargo, fue atacada durante aproximadamente media hora. La sentencia del Tribunal Supremo de Tennessee recoge que sufrió numerosos golpes y cortes antes de morir a causa de graves traumatismos craneales.

La tercera implicada es Shadolla Peterson, también tenía 18 años y actuó como vigilante mientras Slemmer era asesinada. Durante el juicio declaró contra Pike y, a cambio de su colaboración, recibió una condena de libertad condicional.

Este miércoles está previsto que los abogados de Pike comparezcan en un tribunal de Nashville, donde solicitarán una orden que obligue al sistema penitenciario a conservar pruebas, incluidos los números de lote de los fármacos, las agujas y los registros de la ejecución.