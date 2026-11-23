El ICE de Estados Unidos ha detenido a un estudiante catalán de 22 años que, según la abogada del joven, tiene visado vigente hasta 2029. La letrada ha denunciado en una entrevista con RAC-1 que su cliente se encuentra en "condiciones precarias": "No lo dejan dormir porque mantienen las luces encendidas toda la noche, hay cientos de personas, le falta comida... Es alarmante".

La abogada Regina Pitarch ha informado de que el joven español fue detenido el pasado 13 de noviembre cuando estaba ayudando a un amigo con la mudanza. El chico lleva cinco años en Estados Unidos y tiene el visado vigente hasta 2029, pero lo ha perdido.

Le habrían detenido "sin preguntar"

Según la defensa del joven, los agentes del ICE no contactaron la universidad le encarcelaron "sin preguntar", y esta le había anulado el permiso de residencia porque seguía las clases online. Estuvo un tiempo en un centro penitenciario de Florida y desde hace días se encuentra retenido en el ICE de Georgia.

El motivo por el que podría haber sido detenido tiene que ver con el permiso de residencia que le anuló la universidad por sus clases en línea, pero la abogada Pitarch indica que el procedimiento por parte de los agentes es llamar a la universidad, algo que según ella no hicieron ya que así se lo confirmaron desde el centro: "Me explicaron que no los habían llamado y me manifestaron que les parecía muy extraño que no lo hubieran hecho".

La comunicación también es un problema para la abogada, ya que "solo permiten hacerlo a juristas estadounidenses". Y en el caso de hacerlo solo podría hablar con él durante cinco minutos al día y por un dispositivo móvil que comparte con otras 100 personas.

También existe incertidumbre acerca de su fecha de salida. La letrada ha contado que le confirmaron que estaría fuera antes del 15 de diciembre, pero duda que esto pueda cumplirse.