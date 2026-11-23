Alice Huang, la empresaria que mantuvo una relación extramatrimonial con el exconsejero delegado de Nvidia Jensen Huang, estuvo en contacto durante más de un año con un agente del Ministerio de Seguridad Estatal de China, según ha informado 'The New York Times'.

El diario cita a fuentes conocedoras de informes de inteligencia estadounidenses.

Los contactos se habrían producido desde la primavera de 2025 hasta el otoño de 2026, un periodo que coincide parcialmente con su relación con el fundador del fabricante de chips.

Según la investigación periodística, los servicios estadounidenses también han recopilado indicios de que Kang Wei, socio empresarial de Alice Huang y presentado habitualmente como su marido, trabajó con la misma agencia de inteligencia china.

Una investigación sobre el presunto desvío de chips a China

Alice Huang dirigió Megaspeed, una empresa cliente de Nvidia en el Sudeste Asiático señalada por el supuesto desvío de semiconductores hacia China.

Las autoridades estadounidenses investigan el papel de la empresaria y de Kang en un entramado de sociedades presuntamente utilizado para eludir los controles a la exportación de tecnología.

Según la información atribuida a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, existen registros de envíos que los vincularían con esa red empresarial.

Nvidia anunció el pasado 12 de noviembre la dimisión de Jensen Huang como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración. La compañía nombró a su directora financiera, Colette Kress, consejera delegada interina.

Bessent condiciona un posible regreso a esclarecer las responsabilidades

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, evitó este domingo descartar un eventual regreso de Huang, después de haber reclamado que Nvidia buscara un nuevo liderazgo fuera de la compañía.

En una entrevista con CBS, señaló que primero debe determinarse quién fue responsable de los posibles incumplimientos de los controles de exportación y hasta qué nivel de la organización llegaron.

Bessent recordó que Huang ya está fuera de Nvidia y explicó que la Administración mantiene contactos con la dirección provisional, consejeros y abogados de la empresa para obtener respuestas.

Sus declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara públicamente su deseo de que el fundador regresara al frente de la tecnológica.