Un hombre de aproximadamente 40 años, ha perdido la vida tras sufrir un accidente mientras decoraba un árbol de navidad en el centro comercial Brent Cross, situado en el norte de Londres.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles por la mañana, cuando el trabajador estaba colocando las luces y los adornos de un árbol de navidad de unos 7,6 metros de altura. Por causas que todavía se desconocen, sufrió una fuerte descarga eléctrica y tuvo que ser evacuado de urgencia a un hospital.

A pesar de la rápida atención médica recibida, el operario fallecía un día después.

El accidente obligó a cerrar temporalmente el centro comercial, y muchos empleados se encontraron con las instalaciones cerradas cuando se dirigían a comenzar su jornada laboral.

El suceso ha causado una gran conmoción entre los trabajadores y comerciantes, que han lamentado lo sucedido y han mostrado su apoyo a los familiares de la víctima. Algunos establecimientos también señalaron que parte de la iluminación del centro, seguía sin funcionar el jueves, lo que dificultó el desarrollo normal de su actividad.

Por ahora, no se han hecho públicas las conclusiones de la investigación.

Otro suceso similar

Hace apenas 20 días, ocurría otra noticia similar, pero esta vez en España, concretamente en Huesca, donde un joven de 30 años perdía la vida al electrocutarse cuando quería apartar un cable en una vía de escalada.

Los hechos ocurrían a las 10:00 horas de la mañana y el joven, pese a los intentos de reanimación por parte del personal sanitario, no pudo superar las heridas provocadas por la descarga eléctrica.

La víctima iba con un grupo de acompañantes camino de una vía de escalada y, tal y como explicaba el alcalde de San Juan de Pla, Roberto Serrano, "había un cable eléctrico cortado o caído" y el primero que iba en el grupo lo fue a apartar, y fue cuando le dio la descarga eléctrica.

Tras el accidente, el joven fue trasladado en helicóptero hasta la UVI móvil, y otro miembro del grupo también sufrió quemaduras. Pese a los trabajos sanitarios, la víctima no logró sobrevivir.