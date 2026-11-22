La política migratoria de Donald Trump ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras un nuevo episodio de tensión en el aeropuerto de Seattle, donde agentes del ICE detuvieron a un padre mexicano y a su hija ante la mirada de decenas de pasajeros.

Las imágenes, grabadas por varios testigos, muestran a la joven, identificada como Sofía Larrondo, suplicando a los agentes que no se llevaran a su padre. "No tengo papeles, tengo un permiso de trabajo" grita mientras intenta explicar su situación. Finalmente, ambos fueron detenidos.

Los agentes del Servicio de Inmigración, algunos de ellos enmascarados, intervinieron cuando los pasajeros esperaban para embarcar en un vuelo con destino a Los Ángeles. Según los testimonios, se vivieron momentos de gran tensión y varios viajeros trataron de impedir la detención. También recriminaron a los agentes que no se identificaran.

Un visado caducado, el motivo de la detención

Las autoridades migratorias justificaron la intervención alegando que uno de ellos se encontraba en el país con el visado caducado. Mientras tanto, ya se ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudarles a afrontar su defensa legal.

El operativo ha provocado una fuerte reacción política. El gobernador de Washington ha criticado la actuación del ICE, al que acusa de estar fuera de control, y ha reclamado incluso la disolución de la agencia. También el aeropuerto y sus trabajadores han expresado su malestar por una intervención inesperada en un fin de semana de gran afluencia de viajeros.

475.000 detenciones en el último año

El episodio se produce en plena escalada de las detenciones migratorias impulsadas por la Administración Trump. Según los datos difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional, las detenciones alcanzan las 475.000 en el último año, mientras que las expulsiones superan las 483.000 hasta octubre.

Las protestas contra esta política continúan. El Partido Demócrata sostiene que el 90 % de los arrestos afectan a personas latinas. Y la preocupación se extiende también a las condiciones en las que trabajan los propios agentes. Estefany Rodríguez, periodista colombiana, ha admitido a Antena 3 Noticias: "Yo vengo de Colombia buscando protección y resulta que aquí termino siendo detenida como la peor delincuente".

Un informe interno difundido por The New York Times advierte de importantes deficiencias en la formación de unos 6.000 agentes, contratados con rapidez para reforzar las operaciones migratorias.

Unas cifras récord y unas imágenes que vuelven a poner el foco en los métodos de actuación del ICE, y en el impacto humano de la política migratoria de Estados Unidos.

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