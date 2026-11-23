Un pequeño pueblo de Inglaterra ha decidido mostrar su rechazo a los planes del Gobierno británico de una forma tan llamativa como simbólica: votando para abandonar el Reino Unido. Se trata de Barnham, una localidad del condado de Suffolk que ha celebrado una consulta entre sus vecinos para protestar contra la posible instalación de un centro de alojamiento para solicitantes de asilo en una antigua base militar situada cerca del municipio.

La propuesta del Ejecutivo británico contempla trasladar hasta 930 solicitantes de asilo a las instalaciones de la antigua base de la Royal Air Force (RAF), situada a aproximadamente 1,6 kilómetros de Barnham. Una iniciativa que ha provocado el malestar de los residentes, especialmente por la dimensión del proyecto en comparación con el tamaño de la localidad, que cuenta con alrededor de 600 habitantes.

Ante esta situación, los vecinos han decidido organizar una votación simbólica para expresar su oposición. Alrededor de 500 residentes tenían derecho a participar en la consulta, cuyo resultado ha sido mayoritariamente favorable a abandonar el Reino Unido. En concreto, se registraron 257 votos a favor, 16 en contra y un voto nulo.

Aunque el resultado no tiene validez legal y no implica que Barnham vaya a independizarse realmente, sus habitantes han querido lanzar un mensaje de protesta a las autoridades británicas. La votación pretende reflejar el descontento de una parte de la población ante una decisión que consideran que podría tener un impacto importante en la vida cotidiana del municipio.

Una protesta que también llega a los símbolos del pueblo

La iniciativa no se ha quedado únicamente en las urnas. Tras conocerse el resultado, la presidenta de la Asociación de Residentes de Barnham anunció que la localidad incorporaría nuevos elementos a su bandera como símbolo de identidad propia.

En concreto, el diseño incluirá un alcaraván, una pequeña ave zancuda característica de la zona, sobre un fondo azul de Suffolk. Un gesto con el que los vecinos quieren reivindicar la identidad de su localidad en medio de la polémica.

La protesta de Barnham se produce en un contexto de debate en Reino Unido sobre el alojamiento de solicitantes de asilo y las medidas del Gobierno para gestionar la llegada de personas que buscan protección internacional.

Por el momento, la votación de este pequeño municipio no cambia su situación administrativa ni supone una ruptura con el país. Sin embargo, sus vecinos han conseguido convertir su rechazo a un proyecto local en una protesta simbólica que ha trascendido las fronteras de Barnham.