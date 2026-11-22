Dinamarca pasó de homenajear a su mujer más longeva de la historia a descubrir un pasado nazi que había permanecido oculto durante décadas. Kirsten Schwalbe, de 112 años, acaba de batir el récord de longevidad del país, pero una investigación periodística ha revelado que fue una dirigente local del Partido Nazi Danés durante la ocupación alemana.

La supercentenaria, nacida en marzo de 1914, alcanzó los 112 años y 218 días hace aproximadamente un mes, convirtiéndose en la persona nacida en Dinamarca más longeva desde que existen registros. El país celebró su hazaña hasta que el medio danés Frihedsbrevet publicó documentos que acreditan su vinculación con el Partido Obrero Nacional Socialista Danés (DNSAP).

Los archivos del Archivo Nacional danés revelan que Schwalbe se afilió a la formación en 1941, cuando tenía 27 años. Además, ejerció como líder interina de la sección local del partido en Holstebro entre agosto de 1943 y julio de 1944, y también encabezó el grupo de mujeres de esa organización.

La investigación, realizada por Frihedsbrevet junto al historiador Claus Bundgaard Christensen, apunta a que Schwalbe no fue una simple afiliada. "No hay dudas de que fue una de las nazis prominentes de su área en ese momento", afirmó el historiador, según recoge el Daily Mail.

Un partido que colaboró con la ocupación nazi

El DNSAP fue fundado en 1930 siguiendo el modelo del partido de Adolf Hitler. Adoptó símbolos como la esvástica y el saludo nazi, además de defender el antisemitismo. Aunque llegó a contar con cerca de 39.000 afiliados, nunca superó el 1,8% de los votos en las elecciones.

Tras la invasión alemana de Dinamarca en abril de 1940, la formación colaboró con las fuerzas de ocupación y participó en el reclutamiento de daneses para las Waffen-SS. El partido fue disuelto en mayo de 1945, tras la liberación del país.

El marido de Schwalbe, Laurits Wilhelm, también ocupó un puesto de responsabilidad en la organización local de Holstebro. Según The Jewish Chronicle, fue líder interino de esa sección entre noviembre de 1942 y julio de 1944.

"Nunca me interesé por la política"

La revelación contrasta con las declaraciones que Schwalbe había realizado anteriormente en televisión, donde aseguró que nunca había sido una persona interesada en la política.

En una entrevista con TV Midtvest, afirmó que apenas sabía de qué trataba el partido. También explicó al Daily Mail que se afilió a petición de su marido: "Mi marido me lo pidió y yo dije que no me importaba. La política no me interesaba para nada, así que hice lo que él creyó que debía hacer".

Schwalbe reconoció que lamenta no haber investigado más sobre la formación, aunque considera "injusto" que se la cuestione por decisiones tomadas hace ocho décadas. Según explicó, en aquella época las mujeres dejaban ese tipo de cuestiones en manos de sus maridos.

Su biografía y un reportaje, en suspenso

El descubrimiento ha tenido consecuencias inmediatas para los proyectos que se habían puesto en marcha alrededor de su figura. La editorial Gyldendal ha decidido detener la impresión de su biografía, 'We Need Something to Laugh About', publicada el pasado año y en la que no se mencionaba su pasado nazi.

La editora ha reconocido que la nueva información cambia radicalmente el enfoque de una obra cuyo tono era positivo e inspirador. Los autores, Frederik Helms y Line Morell Holm, aseguraron desconocer esos antecedentes y se comprometieron a investigar y actualizar el libro.

Una cadena de televisión también ha suspendido un reportaje que preparaba sobre su vida. Mientras tanto, la familia de Schwalbe ha comunicado que la anciana está "profundamente afectada" por la cobertura mediática y ha declinado realizar más declaraciones.