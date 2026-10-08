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Desvelan las primeras palabras de Christa Pike tras dos intentos fallidos de la inyección letal

El abogado de Christa Pike ha revelado las primeras palabras de su cliente al despertar tras la ejecución fallida en Tennessee.

Christa Pike, en el corredor de la muerte el pasado 4 d diciembre

Christa Pike, en el corredor de la muerte el pasado 4 d diciembre Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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"¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?". Esas son las primeras palabras que pronunció Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal la semana pasada, según ha desvelado su abogado.

Randy Spivey, quien aclaró que no estaba presente cuando Pike despertó el martes, charló con periodistas frente al tribunal del condado de Davidson, en Tennessee, tras una audiencia sobre el caso.

"Para sorpresa de todos —incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico—, Christa despertó y comenzó a hablar", reveló el abogado de Christa Pike. El letrado advirtió, pese a que su representada hubiera despertado tras varios días inconsciente desde su fallida ejecución el pasado 30 de septiembre, que "le espera un largo camino hacia la recuperación".

En concreto, Christa Pike sufre un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según detalló su abogado. Pike fue sentenciada a muerte en 1996 por el asesinato, un año antes, de su compañera de estudios Colleen Slemmer e iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Tras el error en su ejecución, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha suspendido las ejecuciones durante el resto de 2026. Por su parte, el fiscal general adjunto, Will Ayers, se negó este miércoles a aclarar ante el tribunal si el estado solicitaría una nueva orden de ejecución.

El abogado recordó que Pike "sobrevivió al abuso sexual infantil. Sobrevivió a violaciones perpetradas por varios hombres. Sobrevivió a un intento de suicidio cuando tenía 12 años y sobrevivió al intento del Estado de ejecutarla".

"Ella merece respuestas sobre lo que le hicieron, y los habitantes de Tennessee también merecen esas respuestas", añadió.

Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país. Actualmente, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte en este estado.

Trump, sorprendido por la ejecución fallida de Pike

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado jueves 1 de octubre que la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee constituía una situación "muy interesante" y admitió su sorpresa por el hecho de que las autoridades no pudieran completar el procedimiento de aplicación de la pena de muerte.

Durante una breve conferencia de prensa en Texas, Trump, al ser preguntado por el caso de Pike, la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en más de 200 años, consideró que la ejecución "no debería ser tan difícil".

El republicano mostró su asombro y apuntó que se trató de una ejecución donde "el medicamento no funcionó correctamente" y decidió no opinar más, al asegurar que se trata de un tema que concierne al estado donde sucedió el inesperado suceso.

La mujer, de 50 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee, tras ser condenada en 1996 por un asesinato, y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada desde 1819.

De acuerdo con periodistas que fueron testigos de la ejecución, se pudo escuchar la respiración de Pike durante casi una hora después de haber recibido las inyecciones, antes de ser obligados a abandonar el lugar.

Por su parte, las autoridades de las prisiones del estado han asegurado que se siguió el protocolo establecido por la ley para la ejecución de Pike y que no se permiten "procedimientos adicionales" más allá de los que se realizaron durante la ejecución, que contempla dos tandas de la inyección letal de pentobarbital.

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