Los servicios de inteligencia de los países miembros de la OTAN han concluido que el Kremlin planea lanzar al espacio este mismo año un satélite equipado con una ojiva nuclear. La información, adelantada por medios alemanes, se basa en evaluaciones de diversas agencias y ejércitos occidentales, entre los que destacan las Fuerzas Armadas alemanas y el Servicio Federal de Inteligencia (BND).

De acuerdo con estas fuentes, el dispositivo, identificado como Sputnik-S, ya está completamente ensamblado, almacenado en el área metropolitana de Moscú y entraría en fase operativa poco tiempo después de alcanzar su órbita.

Este hallazgo refuerza las sospechas previas de Estados Unidos, que ya en febrero de 2023 emitió una advertencia interna sobre las intenciones rusas de desplegar armamento nuclear en el espacio.

Aunque Moscú desmintió rotundamente estas acusaciones en 2024, Washington sostiene que el Kremlin lleva años desarrollando un arma antisatélite capaz de destruir constelaciones enteras de comunicaciones. Un ataque de estas características supondría una amenaza directa para infraestructuras críticas como Starlink, la red de internet de SpaceX que resulta vital para las operaciones de las tropas ucranianas.