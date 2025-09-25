Estados Unidos despliega cazas tras detectar aviones rusos cerca de Alaska

El Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad) informó este jueves de que cazas estadounidenses interceptaron a cuatro aeronaves rusas durante una misión de patrulla en las inmediaciones de Alaska.

El operativo tuvo lugar el miércoles, cuando los radares detectaron dos bombarderos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) del estado.

Para su seguimiento, Norad desplegó un avión de alerta temprana E-3, cuatro cazas F-16 y cuatro aviones cisterna KC-135. Según el comunicado, las aeronaves fueron rastreadas en todo momento sin que se produjera ninguna violación del espacio aéreo estadounidense o canadiense.

La versión de Moscú

El Ministerio de Defensa ruso confirmó la operación y explicó que se trataba de una misión de patrulla de larga duración. En un mensaje en Telegram, detalló que dos bombarderos estratégicos Tu-95MS sobrevolaron aguas neutrales de los mares de Bering y Ojotsk, acompañados por cazas Su-35S y Su-30SM.

"La duración del vuelo fue de más de 14 horas, durante las cuales las tripulaciones realizaron repostajes en el aire", indicó el ministerio, que difundió imágenes de la operación. Además, subrayó que en algunos tramos del recorrido los bombarderos fueron seguidos por cazas extranjeros.

Defensa insistió en que "todos los vuelos de las Fuerzas Aeroespaciales rusas se llevan a cabo en estricta correspondencia con las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo".

La aviación estratégica rusa, que emplea aviones Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3, mantiene desde hace años patrullas regulares sobre aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico y el océano Pacífico. Estas operaciones no se han visto interrumpidas por la guerra en Ucrania, que entró en su tercer año.

En agosto, Rusia ya había realizado maniobras similares sobre el mar de Barents, también cerca de Alaska, en las que participaron bombarderos estratégicos acompañados por cazas de escolta.

