Alemania tendrá coches con conductores remotos: los robotaxis autónomos ya funcionan en Estados Unidos y China

Unos auriculares le transmiten los sonidos del interior y el exterior del coche, y unos sensores le permiten incluso sentir cualquier bache en la carretera. Así funciona este sistema. Vay, una empresa de tecnología de conducción remota creada en Berlín en 2018 con el objetivo de revolucionar la movilidad en las ciudades europeas. Europa ha tardado en adoptar los robotaxis autónomos, comunes en las carreteras de San Francisco y Shanghai.

Los usuarios de la aplicación pagarán por minuto por su vehículo eléctrico a una tarifa que, según Vay, es aproximadamente la mitad de lo que cuesta un servicio actual de coche compartido.Thomas von der Ohe, director ejecutivo y cofundador de Vay, utilizó LasVegas como campo de pruebas para el servicio y espera lanzarlo pronto en Alemania. La ciudad estadounidense "contaba con el marco legal necesario", afirmó von der Ohe, graduado en informática y emprendimiento por Stanford.

Aprobados los vehículos teledirigidos

El parlamento alemán aprobó hace unos meses una ley que permite la operación comercial de vehículos teledirigidos en zonas preaprobadas, por conductores cualificados, a partir del 1 de diciembre. Si bien no es tan audaz como las leyes que permiten a empresas como Waymo y Cruise operar vehículos autónomos en Los Ángeles y San Francisco, respectivamente, esta ley señala la nueva disposición de un gran país europeo fabricante de automóviles a experimentar con una tecnología de la que muchos desconfían, ya que el coste y la seguridad siguen siendo obstáculos importantes, pero cada vez menos.Von der Ohe dijo que su objetivo es hacer que la propiedad privada de automóviles sea redundante y las ciudades sean más sostenibles "persuadiendo a la gente de no comprar el segundo o incluso el primer automóvil". El servicio ofrece la posibilidad también de alquilar el coche, que el conductor remoto lo traiga a donde deseemos, conducir el trayecto que queramos y luego dejar que sea el conductor remoto el que aparque.

Ahora, a por los camiones

Además de sus ingenieros, el activo más valioso de la empresa y su mayor coste son sus conductores. A pesar de la escasez general de personal cualificado, atraer nuevos empleados a esta nueva profesión no ha sido un problema hasta la fecha. Según informes, muchos controladores han sido reclutados de Uber, así como de compañías de taxis más convencionales, especialmente conductoras que han descrito horribles ataques con cuchillo y otros problemas de seguridad, según von der Ohe.

También han reclutado personal entre los camioneros, hartos de conducir largas distancias y estar lejos de sus familias. Según comenta uno de los conductores de la empresa, quienes tenían experiencia en videojuegos adquirieron más rápidamente las habilidades iniciales requeridas, aunque esto no fue tan importante como "la capacidad de mantener la calma y un fuerte sentido de la seguridad y la responsabilidad". Disfrutaba jugando a juegos de carreras en línea como Need for Speed, comentó, pero controlar remotamente un coche real en la carretera "es realmente alucinante". También explicó que en caso de emergencia se puede presionar un gran botón rojo situado a su izquierda que detendría el automóvil de inmediato.

