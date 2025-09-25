Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Al menos 11 muertos y nueve heridos graves por consumir licor adulterado

El lugar en el que se producía el licor es "un sitio en condiciones lamentables de salubridad", en el que las autoridades encontraron bidones con el licor adulterado y botellas de plástico para envasarlo y distribuirlo.

Botellas de licor

Botellas de licorPixabay

Ángela Clemente
Publicado:

Al menos 11 personas han muerto intoxicadas por ingerir licor adulterado en Barranquilla, en Colombia, mientras que nueve personas han resultado heridas de carácter grave.

La secretaria de Salud de Barranquilla, Stephanie Araújo, ha señalado que están "brindando atención a los pacientes hospitalizados", a la vez que ha lamentado "los casos de fallecidos que tenemos por intoxicación con licor adulterado". "Los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos están bastante críticos, se encuentran ventilados en condiciones regulares a malas y continuamos dándoles atención integral. En estos momentos tenemos nueve pacientes en cuidados intensivos, todos en Barranquilla", agregó.

Habitantes de El Boliche

Las victimas eran habitantes del sector de El Boliche, ubicado en el centro de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, según la Policía.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Edwin Urrego, comunicó que entre los fallecidos está "la persona que preparó el licor y lo distribuyó". Según el jefe policial, el lugar donde se producía el licor de manera clandestina es "un sitio en condiciones lamentables de salubridad", en el que encontraron bidones con el licor adulterado y botellas de plástico para envasarlo y distribuirlo.

Cada una de estas botellas se vendían por 2.000 pesos colombianos y los compradores eran principalmente habitantes de calle.

