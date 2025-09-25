Trump denuncia un "triple sabotaje" en la ONU: fallos en la escalera mecánica, teleprómpter y sonido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado lo que califica como un "triple sabotaje" durante su visita a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El mandatario asegura que sufrió tres incidentes consecutivos: una escalera mecánica que se detuvo bruscamente, fallos en el teleprómpter y problemas de sonido en el salón de sesiones.

Trump comunicó este miércoles que ha enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para exigir una "investigación inmediata". En un mensaje publicado en su red social 'Truth Social' el presidente subrayó que "no fue una coincidencia" y calificó los hechos como "muy siniestros". "¡No uno, ni dos, sino tres sucesos siniestros! Fue un sabotaje en la ONU", escribió.

El dirigente estadounidense añadió que también ha remitido una copia de la misiva a la representación estadounidense en la organización y criticó la labor del organismo internacional: "No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada", y añadió que sus representantes "deberían estar avergonzados".

La escalera mecánica y el "riesgo para Melania y para mí"

Trump relató que el primero de los incidentes se produjo al llegar a la sede de la ONU, cuando la escalera mecánica por la que descendía junto a la primera dama, Melania Trump, se detuvo de forma repentina. "Es increíble que Melania (Trump, la primera dama) y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de esos escalones de acero. De no ser porque nos agarrábamos firmemente al pasamanos, habría sido un desastre", aseguró.

Según su versión, el suceso demuestra que hubo un "sabotaje absoluto" y reclamó que se conserven todas las grabaciones de seguridad de la escalera mecánica, "especialmente el botón de parada de emergencia". Además, señaló que el Servicio Secreto estadounidense ya se ha involucrado en la investigación.

Problemas con el teleprómpter y el sonido de la sala

El mandatario denunció a continuación un fallo en el teleprómpter durante su discurso en la Asamblea General, un contratiempo que, según dijo, le obligó a improvisar parte de su intervención. "La buena noticia es que el discurso recibió excelentes críticas. Quizás apreciaron que muy pocas personas podrían haber hecho lo que yo hice", apuntó.

Mientras tanto, el sonido de la sala también presentó incidencias, lo que dificultó que los líderes presentes escucharan la intervención sin utilizar los auriculares de traducción simultánea. Trump cuestionó ante los delegados "qué clase de lugar" es la sede de la ONU.

La ONU responde y abre una investigación

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, confirmó la recepción de la carta y anunció la apertura de una investigación "exhaustiva". Según su portavoz, Stéphane Dujarric, el organismo está dispuesto a colaborar "con total transparencia" con Estados Unidos para esclarecer los hechos.

En una primera explicación, Dujarric señaló que la detención de la escalera mecánica podría deberse a que un cámara de la delegación estadounidense activó sin darse cuenta un mecanismo de seguridad situado en la parte superior del dispositivo.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, restó importancia a las acusaciones y aseguró que "los teleprómpter de Naciones Unidas funcionan perfectamente". Tampoco aclaró si la delegación estadounidense utilizó su propio dispositivo durante el discurso del presidente que comenzó leyendo notas escritas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.