Hallan muerta a la exconcursante de Miss Universo Jamaica Tyra Spaulding: investigan un posible asesinato

La exconcursante de 'Miss Universo Jamaica 2023', Tyra Spaulding, fue encontrada muerta en su domicilio a los 26 años. Según informaron las autoridades, la joven apareció colgada del marco de una puerta con una cortina rosa alrededor del cuello. Aunque en un primer momento se pensó en un posible suicidio, la Policía mantiene abierta la investigación al no descartar que se trate de un asesinato.

La Unidad de Comunicaciones Corporativas (CCU) de la Policía de Jamaica, confirmó que fueron los familiares quienes hallaron el cuerpo el pasado martes por la noche. El caso ha generado gran conmoción en el país y ha tenido repercusión internacional debido a la trayectoria de Spaulding como modelo y activista.

Mensajes de 'Miss Universo Jamaica'

La organización de 'Miss Universo Jamaica' lamentó profundamente la pérdida. En un comunicado señalaron que Tyra Spaulding fue "más que una concursante. Fue una mujer vibrante, inteligente e inspiradora para otras jóvenes, y cuya gracia y espíritu dejaron huella".

También expresaron sus condolencias la actual 'Miss Universo Jamaica', Gabrielle Henry, y los directores de la organización local, Mark McDermoth y Karl Williams. En un mensaje conjunto, afirmaron: "Nuestros pensamientos y oraciones a la familia de Spaulding, mientras la honramos y recordamos por su extraordinaria vida y legado. Que descanse en paz".

Reacciones en el mundo de la belleza

El fallecimiento de Spaulding ha provocado una ola de mensajes en redes sociales por parte de compañeras de certamen y personalidades vinculadas al concurso. Jordanne Lauren Levy, actual 'Miss Jamaica 2023', publicó en Instagram: "Mi corazón llora al conocer sobre la muerte de una de las participantes de la familia de Miss Universo Jamaica. Tendré a sus familiares en mis oraciones durante este tiempo tan difícil. Descansa en paz, Tyra".

Levy aprovechó el mensaje para recordar la importancia de la salud mental: "Muchas veces la gente oculta sus dificultades tras una sonrisa. No olvidemos que pedir ayuda es un signo de fortaleza y que todas las vidas son valiosas". Otra concursante de la edición de 2023, Tika Rutherford, también compartió unas palabras en sus redes sociales: "No hay palabras para describir lo que nos ha hecho sentir esta noticia. Tyra, eras muy querida y ojalá lo hubieras sabido".

Un legado por la defensa de la salud mental

Más allá de su paso por los certámenes de belleza, Tyra Spaulding había destacado como defensora de la prevención del suicidio y la concienciación sobre la salud mental, una causa que promovió a través de diferentes campañas en su país. Así lo ha contado el medio internacional 'Jamaica Gleaner'.

Spaulding formó parte de las 30 finalistas que compitieron en 'Miss Universo Jamaica 2023', donde se ganó el respeto y la admiración de sus compañeras. Su muerte ha dejado consternado al mundo del modelaje y de los concursos de belleza en la isla caribeña. Mientras tanto, la investigación policial continúa abierta para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com