Los ataques de una ardilla agresiva aterrorizan a un vecindario en San Rafael, California

Lo que parece una broma es una realidad que sufren día a día los vecinos de Lucas Valley, en San Rafael (California). Cada vez que salen a la calle tiene que ir con mucho cuidado, revisando cada árbol y evitando quedarse mucho tiempo fuera. Todo esto causado por una ardilla, un animal que parece pequeño y adorable pero que en este caso es muy agresivo y peligroso.

La criatura ha atacado a cinco personas en total, de las cuales dos tuvieron que acudir a urgencias debido a la gravedad de sus heridas. Esto con un método que parece de película, ya que aprovecha el factor sorpresa y ataca a la gente cuando menos se lo esperan. Dejando heridas en la cara o las extremidades de sus víctimas mediante mordiscos y arañazos.

2 personas acudieron a urgencias

Una vecina de Lucas Valley, Joan Heblack, se encontraba disfrutando de un tranquilo paseo cunado el roedor se abalanzó sobre ella, agarrándose a su pierna y dejándole severos arañazos y mordiscos por los que tuvo que ir a urgencias. "Salió de la nada. No lo vi correr hacia mí. Se me pegó a la pierna. La cola volaba hacia arriba. Pensé: '¡Quítamela de encima, me va a matar!'. No quería tocarla", afirmaba la mujer ante ABC News.

Isabel Campoy y su sobrina Carmen, también sufrieron el ataque del roedor. Ambas mujeres se encontraban caminando por la zona Mount Lassen Drive, cuando de la nada la ardilla las atacó. Según comunicaron a ABC News "la ardilla saltó del suelo e intentó lanzarse a mi cara. Traté de protegerme y mi brazo quedó completamente cubierto por la ardilla. Finalmente saltó, pero ya estaba llena de sangre y acudí rápidamente a urgencias".

Medidas tomadas

Lisa Bloch, directora de comunicaciones de Marin Humane, asegura que "este comportamiento es inusual y probablemente se deba a que alguien alimentó al animal", algo que provoca que la ardilla se haya acostumbrado al mundo humano y se muestre más valiente.

Ante la situación, el vecindario ha decidido acudir a las autoridades a reportar los ataques y también comenzaron a pegar carteles explicando lo ocurrido para advertir a los viandantes y evitar que nadie más se atacado.

