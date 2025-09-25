Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

Los ataques de una ardilla agresiva aterrorizan a un vecindario en San Rafael, California

La ardilla ha atacado a cinco personas enviando a dos de ellas al hospital.

Imagen de archivo

Imagen de archivo National Geographic

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Lo que parece una broma es una realidad que sufren día a día los vecinos de Lucas Valley, en San Rafael (California). Cada vez que salen a la calle tiene que ir con mucho cuidado, revisando cada árbol y evitando quedarse mucho tiempo fuera. Todo esto causado por una ardilla, un animal que parece pequeño y adorable pero que en este caso es muy agresivo y peligroso.

La criatura ha atacado a cinco personas en total, de las cuales dos tuvieron que acudir a urgencias debido a la gravedad de sus heridas. Esto con un método que parece de película, ya que aprovecha el factor sorpresa y ataca a la gente cuando menos se lo esperan. Dejando heridas en la cara o las extremidades de sus víctimas mediante mordiscos y arañazos.

2 personas acudieron a urgencias

Una vecina de Lucas Valley, Joan Heblack, se encontraba disfrutando de un tranquilo paseo cunado el roedor se abalanzó sobre ella, agarrándose a su pierna y dejándole severos arañazos y mordiscos por los que tuvo que ir a urgencias. "Salió de la nada. No lo vi correr hacia mí. Se me pegó a la pierna. La cola volaba hacia arriba. Pensé: '¡Quítamela de encima, me va a matar!'. No quería tocarla", afirmaba la mujer ante ABC News.

Isabel Campoy y su sobrina Carmen, también sufrieron el ataque del roedor. Ambas mujeres se encontraban caminando por la zona Mount Lassen Drive, cuando de la nada la ardilla las atacó. Según comunicaron a ABC News "la ardilla saltó del suelo e intentó lanzarse a mi cara. Traté de protegerme y mi brazo quedó completamente cubierto por la ardilla. Finalmente saltó, pero ya estaba llena de sangre y acudí rápidamente a urgencias".

Medidas tomadas

Lisa Bloch, directora de comunicaciones de Marin Humane, asegura que "este comportamiento es inusual y probablemente se deba a que alguien alimentó al animal", algo que provoca que la ardilla se haya acostumbrado al mundo humano y se muestre más valiente.

Ante la situación, el vecindario ha decidido acudir a las autoridades a reportar los ataques y también comenzaron a pegar carteles explicando lo ocurrido para advertir a los viandantes y evitar que nadie más se atacado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Zelenski avisa en la ONU: "Ninguna institución puede detener el derramamiento de sangre"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en una rueda de prensa en Kiev.

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo

Los ataques de una ardilla agresiva aterrorizan a un vecindario en San Rafael, California

Imagen de archivo de varios cazas F18

Así actúa la "policía aérea" de la OTAN: cazas listos en minutos para frenar cualquier amenaza

Alemania tendrá coches con conductores remotos

Alemania tendrá coches con conductores remotos: los robotaxis autónomos ya funcionan en Estados Unidos y China

Fuente: Reuters
Justicia francesa

Sarkozy, condenado a 5 años de cárcel por asociación de malhechores en su campaña de 2007

Imagen de archivo de canela
BRUSELAS

La UE advierte: gran parte de la canela vendida en Europa está adulterada

Terremoto Venezuela
Terremoto Venezuela

Venezuela tiembla con 10 terremotos y 21 réplicas en 7 horas, uno de magnitud 6,3

Venezuela ha sido sacudida en las últimas horas por al menos 10 terremotos y 21 réplicas, uno de ellos ha sido de magnitud 6,3 y se ha sentido en varios estados, llegando hasta Caracas.

Aeropuerto de Aalborg
DRONES

El aeropuerto de Aalborg, en Dinamarca, cierra tras una nueva alerta por la presencia de drones

El incidente se produce tan solo 48 horas después de que el aeropuerto de Copenhague cancelara sus vuelos por el mismo motivo.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, tras la proposición de Peinado de juzgar a Begoña Gómez: "Mi hermano y mi mujer son inocentes"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en una rueda de prensa en Kiev.

Zelenski avisa en la ONU: "Ninguna institución puede detener el derramamiento de sangre"

Muere inesperadamente la 'influencer' Gracious Teiyan

Muere inesperadamente la 'influencer' Gracious Teiyan tras sufrir migrañas severas

Publicidad