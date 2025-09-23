Torturan y asesinan a B King y DJ Regio Clown, dos artistas colombianos que se encontraban de gira por México

Bayron Sánchez Salazar (31 años) y Jorge Luis Herrera (35 años), conocidos en el mundo de la música como B-King y DJ Regio Clown, han sido hallados muertos tras estar casi una semana desparecidos. Los artistas se encontraban en México realizando una gira nacional, que por desgracia ha sido la última.

Las autoridades locales han confirmado que los cuerpos de ambos jóvenes presentaban marcas de violencia y tortura. Además, en el lugar del suceso se habría encontrado un mensaje de una peligrosa banda criminal, algo que por el momento no ha sido confirmado oficialmente.

Desaparición

El pasado 16 de septiembre, ambos músicos desaparecieron en el barrio de Polanco, en el centro de la capital mexicana. Esto se dio a conocer por distintos medios locales y por Marcela reyes, expareja de B King. La joven aseguraba que su exnovio se encontraba junto a Herrera (Regio Clown) en lo momento de desaparición. Lo que llevo a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México a emitir dos fichas de búsqueda el jueves 18 de este mes.

Tras esto, Marcela Reyes pidió por Instagram la colaboración de todos sus seguidores en la búsqueda de los desaparecidos e hizo un llamado al presidente colombiano Gustavo Petro.

Ante esta situación, el presidente colombiano mandó el domingo una petición de ayuda, por la red social X, a su equivalente mexicana Claudia Sheinbaum.

En el post, el presidente colombiano comentaba la tragedia que suponía esto para su país y le pedía a todo México que buscarán a los jóvenes. Además, Petro confirmaba que los artistas habían desparecido después de su concierto en el estado de Sonora, algo que el gobierno estatal ha desmentido asegurando que los músicos desaparecieron en la capital.

En respuesta a esto, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró: "Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana", asegurando que llegarán al fondo del asunto.

Trágicamente, los artistas han aparecido muertos, a lo que el presidente Petro ha respondido con severas declaraciones: "Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos…una mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista que amenaza a América Latina".

