La OTAN advierte a Rusia tras la incursión de drones en Dinamarca y Estonia asegurando que pueden derribarlos si son una "amenaza"

La tensión en el norte y este de Europa ha aumentado después de que varios drones irrumpieran en el espacio aéreo de Dinamarca y Estonia, episodios que las autoridades atribuyen a Rusia. La OTAN se reunió este martes de manera urgente para evaluar la situación y definir posibles respuestas.

Desde Copenhague, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, condenó lo ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto de la capital. Lo calificó como "el ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha" y señaló directamente al Kremlin como responsable. Según la primera investigación policial, los aparatos eran drones de gran tamaño operados con medios avanzados, lo que apunta a un actor estatal.

Noruega y Estonia también denuncian violaciones aéreas

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, confirmó desde Naciones Unidas que Rusia ha violado su espacio aéreo tres veces en lo que va de año. Aunque admitió que se trata de incidentes menores en comparación con los sufridos por Estonia, Polonia o Rumanía, subrayó que su gobierno los ve "de forma muy seria". También pidió claridad a Moscú y recordó que, sea por error o de manera intencionada "no es aceptable".

En Estonia, el malestar todavía es mayor. El país denunció que tres aeronaves armadas rusas entraron de forma simultánea en su espacio aéreo y estuvieron a pocos kilómetros de Tallin. El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, calificó el hecho como "una peligrosa escalada" y lo llevó al Consejo de Seguridad de la ONU. "Este incidente concierne no solo a Estonia, sino a toda la comunidad internacional", advirtió, recordando que Polonia y Rumanía han vivido episodios similares en las últimas semanas.

La OTAN no descarta derribar drones

Tras la reunión, el secretario general de la organización, Mark Rutte, abrió la puerta para derribar drones rusos si representan una amenaza para la población civil. Varios países, como Estonia o República Checa, ya habían planteado esta opción. Polonia, por su parte, no la descarta, siempre que cuente con el respaldo conjunto de la OTAN.

Rutte insistió en que las decisiones de abrir fuego deben ser "proporcionadas" y se toman en tiempo real en función de la amenaza. "No implica que siempre derribaremos un avión de inmediato", aclaró, aunque recordó que los pilotos aliados están entrenados para reaccionar de forma "rápida, serena y contundente".

Dinamarca vincula el incidente con otros ataques

La primera ministra danesa subrayó que el suceso refleja el clima de incertidumbre global. Lo relacionó con el ciberataque que afectó a varios aeropuertos europeos el pasado fin de semana y con otras incursiones en el este del continente. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, responsabilizó directamente a Moscú, mientras que la policía danesa investiga sin descartar ninguna hipótesis. La OTAN recalcó en un comunicado su compromiso con el artículo 5 del Tratado, que contempla la defensa mutua entre aliados:

"Los aliados no se dejarán intimidar por estos y otros actos irresponsables de Rusia y mantendrán su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania, cuya seguridad contribuye a la nuestra, en el ejercicio de su derecho inherente a la autodefensa frente a la brutal y no provocada guerra de agresión de Rusia".

Moscú niega las acusaciones

Mientras tanto, el Kremlin, a través de su portavoz Dimitri Peskov, negó cualquier implicación en los incidentes y acusó a Occidente de lanzar "acusaciones infundadas constantemente hace que ya no tengamos en cuenta las declaraciones". A pesar de estas declaraciones, la tensión sigue creciendo en la región y las próximas decisiones de la OTAN serán determinantes para evitar que la situación escale aún más.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.