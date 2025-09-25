La extraña muerte de un joven en una piscina desata la polémica al ser repatriado sin corazón

Las autoridades australianas piden explicaciones a Indonesia tras la repatriación del cuerpo de Byron Haddow, un joven de 23 años hallado muerto en la piscina de su villa en Bali mientras estaba de vacaciones. El cadáver llegó a Australia cuatro semanas después de su fallecimiento y, al practicársele una segunda autopsia, la familia descubrió que le faltaba el corazón. El órgano no fue devuelto hasta casi dos meses después, por el cual tuvieron que pagar 700 dólares, lo que ha provocado sospechas y dudas en la familia del joven.

El hospital Prof. Ngoerah de Bali, donde la autopsia fue llevada a cabo, ha negado la implicación en el tráfico de órganos. "En nombre del hospital Prof. Ngoerah, afirma que las acusaciones sobre tráfico de órganos son falsos", declaró I Made Darmajaya, director de servicios médicos y de enfermería del centro.

Este miércoles, Darmajaya ha asegurado que el corazón estuvo retenido "en el contexto de examen en conformidad con la ley" y que se envió más tarde a Australia debido a que "el tiempo requerido para estos exámenes es más largo".

Retrasos y complicaciones

Según documentos policiales en Indonesia, las autoridades locales pretenden interrogar a un amigo de este joven y dos mujeres que se encontraban en la villa el 26 de mayo, cuando fue hallado muerto, pero salieron del país antes de ser interrogados. Para los padres del joven, Robert y Chantal Haddow, la demora aumenta la sospecha de que su hijo no murió simplemente por ahogamiento.

"Creo que algo le ocurrió antes de estar en la piscina"

La madre de Byron, Chantal Haddow, mostró su conmoción tras descubrir que el cuerpo de su hijo fue repatriado sin su corazón, a pesar de que habían pedido que llegara íntegro para el funeral. "Cuando me enteré de que lo devolvieron sin su corazón, estaba mortificada, no sabía cómo procesarlo", declaró la madre. "No hay manera de que se haya ahogado". "Justo cuando pensé que ya no podía sentir más dolor, sentí otra patada en el estómago. Siento que hubo algo turbio. Creo que algo le ocurrió antes de estar en la piscina". En este momento, se encuentran en una segunda autopsia en Brisbane y una investigación por parte de Australia sobre lo sucedido en Bali.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores australiano señala que se está prestando asistencia a la familia. Funcionarios en Bali y Yakarta han presentado alegaciones al Gobierno indonesio sobre el asunto, y el Consulado General de Australia en Bali también ha trasladado las preocupaciones de la familia a las autoridades del hospital.

Sin embargo, la doctora Nola Margaret Gunawan, la forense que practicó la autopsia original, ha rechazado las acusaciones. Según ella, la probable causa de muerte fue una intoxicación por alcohol y un antidepresivo.

