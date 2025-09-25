Violadas, torturadas y víctimas de una venganza de narcotraficantes: el brutal asesinato de tres jóvenes en un directo de TikTok

En un directo de TikTok se transmitió el brutal asesinato de tres jóvenes, entre ellas una adolescente de 15 años, a manos de una banda de narcotraficantes en Argentina. El caso está siendo investigado por la policía, quién confirmó que las torturas y crímenes se difundieron en un grupo de unas 45 personas.

Las víctimas fueron identificadas como Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo, de 20, y Morena Verdi, de 21. Según las primeras investigaciones, las tres asistieron voluntariamente a lo que creyeron que era una fiesta. Les habrían ofrecido 300 dólares por acudir, pero en realidad eran conducidas a la llamada "casa del horror", a las afueras de Buenos Aires, donde fueron secuestradas y asesinadas.

El Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, ha confirmado que el crimen fue transmitido en directo en la plataforma: "Se trataba de un grupo cerrado de unas 45 personas. Esa es la información que hemos obtenido hasta el momento de la investigación", declaró.

Las sospechas apuntan a que la banda de narcotraficantes responsabilizaba a las jóvenes de haber robado cuatro kilos de cocaína. Aunque esta versión aún no se ha confirmado, los investigadores creen que el castigo fue un mensaje mafioso. "Es relevante para el motivo de los asesinatos: el líder de la pandilla está diciendo 'esto es lo que te pasa si me robas drogas'", apuntó Alonso.

Las escenas descritas por los testigos reflejan la crueldad en el final de su vida, donde a Lara le amputaron los dedos de una mano antes de matarla, Brenda sufrió una fractura de cráneo y graves heridas en el abdomen tras su muerte, mientras que Morena fue asfixiada con una bolsa plástica.

Enterradas en el jardín

Los cuerpos fueron hallados cinco días después en un jardín, enterrados a apenas 32 kilómetros de los hogares de las víctimas, en el distrito de Florencio Varela. Los informes locales reportan que las jóvenes habían sido torturadas, violadas y, posteriormente, asesinadas, informa 'Daily Mail'.

"La última vez que los vieron subieron a un vehículo voluntariamente porque habían sido invitados a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa que les había tendido una banda internacional de narcotraficantes que había tramado un plan para matarlos", ha explicado el ministro Alonso.

Junto a la escena del crimen, la policía encontró el coche en el que habían sido trasladadas las jóvenes, el cuál estaba incendiado y en cenizas. Según los investigadores, el triple crimen ocurrió el mismo viernes en que desaparecieron, cerca de la medianoche.

Familias devastadas

Durante varios días, las familias rogaron por información. Josefina del Castillo, tía de dos de las víctimas, Brenda y Morena, compartió su angustia: "Son tres niñas, tres familias que hoy sufren y se encuentran desesperadas. Por favor, contacten a las autoridades si tienen alguna información".

Después del hallazgo de los cuerpos, la mujer volvió a manifestarse, esta vez respondiendo a quienes juzgaban la vida de las jóvenes: "Gracias a todos los que entendieron que la mayor de estas niñas tenía solo 20 años. Nadie merecía el final que tuvieron. Todas las vidas importan".

Cuatro detenidos

El operativo policial avanzó rápidamente. Hasta el momento hay cuatro detenidos identificados: tres argentinos, dos son mujeres, de 18, 19 y 28 años, y un peruano de 27. Asimismo, otros ocho sospechosos habrían sido arrestados durante la noche.

Las dos detenidas estaban limpiando la "casa del horror" cuando apareció la policía. A pesar de estas detenciones, el líder señalado como el autor intelectual de este episodio, un ciudadano peruano, habría huido del país.

