Un español fallecido en el terremoto de Nueva Zelanda

Un español ha fallecido en el terremoto registrado esta semana en Christchurch (Nueva Zelanda), según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Exteriores no ha facilitado la identidad del español fallecido pero sí ha confirmado que el cónsul se ha puesto en contacto con su familia, y está realizando los trámites correspondientes. También han explicado que hay 17 españoles, entre los que se encuentra el hijo de Pedro Carazo quien ha hablado en Onda Cero, que figuran como residentes y no han aparecido, pero las autoridades españolas están convencidas de que ya no viven allí.

Estas fuentes han precisado que en la mayoría de las ocasiones los residentes no se dan de baja de las listas consulares, por lo que legalmente figuran como residentes aunque ya no siguen viviendo en el país. Han añadido que, además, si hubieran desaparecido alguien habría preguntado por ellos, situación que no se ha dado.