Escocia seguirá en Reino Unido al decir 'no' un 55,3% de la población a la independencia

La campaña del 'no' a la independencia en Escocia se ha impuesto en el referéndum celebrado este jueves con una mínima ventaja.

La capital de Escocia, Edimburgo, rechazó la independencia con 194.638 votos en contra, frente a 123.927 a favor, lo que consolida la victoria del 'no' en el referéndum. De un electorado de 378.012 personas, hubo una participación del 84,27%, en torno a la media nacional, con un 61,10% de apoyo al 'no' y un 38,9% de apoyo al 'sí'.

El independentismo solamente ha ganado en cuatro distintos electorales; Glasgow, Dundee, North Lanarkshire y West Dunbartonshire.

La victoria del 'sí' en la principal ciudad de Escocia, Glasgow, con un 53% de los votos, no fue suficiente para alcanzar al bando favorable a la permanencia en el Reino Unido. En Glasgow hubo una participación del 75%, de 364.664 censados, por debajo de la media cercana al 85% en toda Escocia.

La viceministra principal escocesa y número dos del Partido Nacionalista Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, ha reconocido tácitamente la derrota al afirmar que, de confirmarse la victoria del 'no', supondría "una gran decepción personal y política". También admitió que hay "una sensación real de decepción de habernos quedados cortos por poco de asegurar una victoria del 'sí".

Alex Salmond, el líder independentista, ha dado las gracias en Twitter cuando ya todos los medios británicos dan el triunfo al 'no'. "Gracias Glasgow, y a la gente de Escocia por el increíble apoyo".

Por su parte, David Cameron, también en Twitter, ha felicitado al líder de la campaña de 'Better Together' ('Mejor Juntos'). "I've spoken to Alistair Darling - and congratulated him on an well-fought campaign".

El principal defensor del 'sí' a la independencia en Escocia, Alex Salmond, ha querido agradecer al más de 1,6 millones de personas que han votado por separarse del Reino Unido su apoyo y sus votos.