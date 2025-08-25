Encuentran cuatro cadáveres en el Sena e identifican a un hombre como principal sospechoso del crimen

Después de un siglo, los bañistas vuelven al Sena para nadar en las zonas acotadas durante este verano. Sin embargo, son muchos los que desconfían de la calidad de las aguas y ahora, con un motivo adicional: el descubrimiento de cuatro cadáveres en el río.

Este crimen ya está siendo investigado bajo la sospecha de tratarse de un asesinato múltiple. Dicha investigación ya ha dado sus primeros frutos y la Fiscalía de Créteil ha imputado a un hombre por acabar, supuestamente, con la vida de varios varones en poco más de dos semanas.

Precisamente, la Fiscalía de Créteil tuvo constancia de este suceso tras el aviso de un vecino. Este hombre vio, desde un tren, un cuerpo que flotaba en el Sena el pasado 13 de agosto a la altura de la localidad de Choisy-le-Roi. Tras el avistamiento del cuerpo, el hombre alertó a la Policía. Posteriormente y cuando los agentes se trasladaron al lugar de los hechos, encontraron otros tres cadáveres.

Tan solo una semana después de haber encontrado los cuatro cuerpos, las autoridades detuvieron a un hombre argelino en situación de indigencia. Ayer, le imputaron los cuatros asesinatos tras 96 horas de interrogatorios.

El presunto responsable se presentó como un argelino de 24 años, nacido en Orán y residente ilegal en Francia. Tal y como adelantó el diario 'Le Monde', el imputado trabajaba de forma ocasional en mercados y en la construcción. Sin embargo, los investigadores encontraron en el domicilio, donde vivía como okupa, un documento en árabe con su foto que lo identificaba como Monji H. y de nacionalidad tunecina.

En cuanto al móvil del crimen, el Ministerio Público no ha planteado ninguna hipótesis para explicar esta oleada de asesinatos pero no descarta que sea un crimen homófobo.

Identificación de las víctimas

La identificación de las víctimas ha sido muy complicada debido al estado de los cuerpos. Algunos de ellos presentaban signos de violencia y se encontraban semidesnudos. Asimismo, en dos de los cuerpos utilizaron la comparación de ADN y en los otros, el Archivo Nacional Automatizado de Huellas Genéticas.

La primera de las víctimas en ser identificada fue un francés homosexual de 48 años que residía en Créteil. Su cuerpo fue localizado el pasado 13 de agosto con la parte inferior del cuerpo desnuda y su ADN se encontró mezclado con el del sospechoso. Este hallazgo sugiere la posibilidad de que el supuesto autor y el fallecido pudieron haber mantenido relaciones sexuales antes del crimen.

Otra de las víctimas, la penúltima y a la que tampoco había visto antes, es un argelino de 21 años residente en Choisy-le-Roi cuya desaparición fue denunciada por su esposa, con la que ya no convivía. Los otros dos muertos son otro argelino de 21 años y un tunecino de 26, tal y como ha comunicado 'Le Figaro'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com