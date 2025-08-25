Una mujer mata a su marido, a dos de sus tres hijos y se suicida: "Estaban pasando por momentos difíciles"

Una mujer de New Hapshire, Estados Unidos, mató a su marido y a sus dos hijos, que atravesaban cáncer infantil, antes de suicidarse tras luchar contra la depresión.

Emily Long, de 34 años, cometió los asesinatos en la madrugada del lunes dentro de la casa familiar ubicada en Moharimet Drive, en Madbury, un pequeño pueblo en la región de la costa noroeste de Portsmouth. Tal y como ha argumentado la Fiscalía General de New Hampshire, Emily contaba con problemas depresivos.

Un vecino dio la voz de alarma y llamó al número de emergencias 911 al ver a varias personas muertas en el interior de la vivienda. Tras la llamada, la Policía acudió al lugar de los hechos y encontró los cuerpos de Emily, de su esposo, Ryan Long, junto con su hijo Parker y su hija Ryan, de 8 y 6 años, respectivamente.

Sin embargo, la Policía encontró al tercero de los hijos, un bebé, con vida y sin rastro de lesiones físicas

Tal y como detalló en un informe la Fiscalía General, cada miembro de la familia "pareció haber sufrido heridas de bala" y "murieron en el lugar de los hechos". De la misma manera, informó que los investigadores continúan investigado este suceso como "un asesinato-suicidio".

Tras el levantamiento de los cuerpos, se realizaron las autopsias. Esas autopsias determinaron que el marido de Emily murió por múltiples heridas de bala y su hijo, Parker murió por una sola herida de bala en la cabeza.

Esta tragedia ocurrió pocos días después de Emily difundiera en sus redes sociales sus problemas de salud mental, tal y como informaron las autoridades. Según el Fiscal General Adjunto Ben Agati, "los investigadores están siendo conscientes de los problemas o preocupaciones que existían en el hogar en el momento de los hechos" y también recomienda "evitar las especulaciones" ya que considera que este hecho no fue causado por una sola razón.

Emily dijo en el vídeo que estaba dispuesta a "salir de la depresión"

Emily era directora de operaciones en una cadena de restaurantes de New Hampshire. El pasado sábado, publicó en TikTok un vídeo en el que admitía que sus hijos "estaban pasando por momentos difíciles" y que ella había estado "muy deprimida".

En el mismo vídeo, aseguró que estaba intentando restablecer unas rutinas saludables y tener una sensación de normalidad en casa a medida que la salud de su esposo empeoraba.

Impacto entre los vecinos tras enterarse de la muerte de la familia

Los vecinos aseguraron que los Long parecían una familia perfecta. Según una vecina de la zona, Emily "tocó muchas vidas". Asimismo, otros vecinos aseguraron que era triste "pensar que esa niña ya no está", haciendo referencia a la pequeña y recordaba cómo los pequeños habían montado un puesto para vender limonada a los vecinos.

