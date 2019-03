Salmond: "Gracias a Escocia por los 1,6 millones de votos a favor de la independencia"

El principal defensor del 'sí' a la independencia en Escocia ha querido agradecer al más de 1,6 millones de personas que han votado por separarse del Reino Unido su apoyo y sus votos.

Una gran ovación ha saludado y despedido a Salmond cuando ha hablado delante de medios y afines al partido. "Una mayoría no quiere ser independiente y llamo a todos los escoceses a respetar el resultado", ha pedido antes de que se conociera el resultado de todos los territorios, aunque sí cuando Escocia ya había votado 'no' mayoritariamente.

Well done to Glasgow, our commonwealth city, and to the people of Scotland for such a incredible support